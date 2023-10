O zajímavé akci ve frenštátské Základní škole Tyršova 913, jejímž cílem je pozměnit životní styl, nám napsala paní Lenka Ráchel Pustějovská. Za její příspěvek děkujeme.

9. B jde společně pěšky do školy. | Foto: Petr Ondryáš

Organizace Pěšky městem vyhlásila již posedmé výzvu Pěšky do školy. Celorepubliková soutěž se konala v rámci Evropského týdne mobility (16. - 22. 9. 2023) a měla za cíl aktivaci dětí k pravidelnému pohybu i zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí škol. Akcí chtěli pořadatelé zdůraznit důležitost dlouhodobé změny životního stylu rodin a podnítit zájem dětí dopravovat se do školy jiným způsobem, než dojížděním autem s rodiči.

Letos se výzvy zúčastnilo přes 100 000 dětí napříč celou republikou. Ve frenštátské ZŠ Tyršova 913 se k Pěšky do školy přidalo šest tříd – 4. A, 4. C, 8. A, 8. B, 9. B a 9. C. Celý týden jsme zaznamenávali online způsob docházky dětí – pěšky, na kole, na koloběžce, autobusem, autem. Přidaly se i další doprovodné aktivity: anketa mezi žáky na téma Doprava do školy, Situace s cyklisty ve Frenštátě p. R. a Možnosti zlepšení dopravní situace před školou.

Třída 9. C pak ještě v rámci slohových skupinových prací vytvořila několik miničasopisů Pěšák, kde se objevily články na toto téma. Žáci 4. C kreslili Cestovní deník, 9. B zakreslovala do mapy trasy, kterými chodí do školy a zpovídali rodiče a prarodiče, jak chodili do školy oni. Vyzkoušeli si také, jaké je jít společně do školy. Všechny tyto činnosti byly soutěžní a byly organizátory bodovány. V říjnu pak budou v Praze vyhlášeny výsledky soutěže. Všem žákům děkujeme za zapojení do akce a těšíme se v příštím školním roce na zapojení dalších školních kolektivů.

Lenka Ráchel Pustějovská