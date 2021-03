Zápis do 1. tříd bez dětí v Novém Jičíně bez dětí

Čtenář reportér





V Novém Jičíně proběhne zápis do 1. tříd základních škol bez přítomnosti dětí a rodičů. Rodiče musejí děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou 6 let věku, přihlásit k povinné školní docházce písemně, a to v termínu od 6. do 23. dubna 2021.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Věra Růčková