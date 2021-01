Možná i vy jste (po celodenních povinnostech v práci a doma, nedostatku času na pravidelný pohyb, zdravou stravu) rádi, že i přes takovou každodenní zátěž vypadáte tak, jak vypadáte nebo naopak při pohledu do zrcadla přehodnocujete svoje priority, odhodláváte se ke změně, k prvnímu kroku vpřed ke splnění si svých představ sám o sobě.

Ať už vás k takovým myšlenkám vede věk, starosti nebo je vám to úplně jedno, pojďme se aspoň na chvíli zastavit, cítit se dobře, být o něco mladší, vypadat svěže, dostat nový energetický náboj.

Zní to neskutečně?

Mám pro vás naprosto jednoduchý recept, který pomůže tělo dostat do kondice, dodá vám nejen svěžest, navrátí mládí, ale i upevní zdraví. Jste zvědaví? Nemůžete se dočkat?

Ještě vás budu chvilku napínat. Zamyslete se. Jaká potravina je považována za zdroj léčivé síly? Která obsahuje mnoho prospěšných vitamínů, minerálů, vlákniny? Co se odedávna používá v tradiční medicíně? Někdy je považována za všelék tzv. strom života. Dokonce se jedna jeho část používala ve válce jako transfúze a zdroj plazmy pro zraněné vojáky.

Ještě pořád nic?

Tak vám poradím. Je to velký pomocník v prevenci před nemocemi srdce, před rakovinou prostaty, prsu, při potížích trávicích, s tlakem, cukrem, zvyšuje obranyschopnost těla, imunitu, chrání kůži, je to skvělý bojovník proti virů, bakteriím, zánětům v kloubech atd. Už vás nebudu trápit a rovnou sděluji, že se jedná o kokos. Každá jeho část má specifické ochranné účinky na naše zdraví, ať je to mléko, olej, voda. A níže slíbený a tak moc oblíbený

recept na kokosky.

Kokosky - Ingredience

1 hrnek strouhaného kokosu

třtinový cukr (množství dle chuti)

vejce

Postup přípravy

Všechny ingredience smícháme, vytvoříme lepivou hmotu (pokud je hmota sypká, můžete přidat pár lžic vody nebo ještě jedno vejce). Lžičkou tvořte hrudky, které dejte na plech vyložený pečícím papírem a v předem vyhřáté troubě pečte na cca 150°C zhruba 18 minut. Nechte vychladnout a užijte si lahodnou chuť včetně nezaměnitelné překrásné vůně. Přeji nezapomenutelný zážitek.

Pavlína Podloučková,

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví; Certifikovaný Poradce pro výživu; Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci