Dopoledne se přišli podívat na nově vybudovaný venkovní vzdělávací prostor hosté z řad představitelů města, zaměstnanců úřadu a ředitelů místních i okolních škol. V úvodu byli po krátkém žákovském vystoupení seznámeni formou prezentace s historií školní zahrady v průběhu let 1902 až 2021, nechyběly dobové fotografie, plánky, zajímavosti z oblasti školního pěstitelství ani jednotlivé kroky budování jmenované stavby. Poté došlo na tradiční stříhání pásky a sázení bylinek dle názvu do bylinkové spirály. S posledním úkolem se vybraní hosté velmi dobře vypořádali, bylo vidět, že je jim daná aktivita vlastní.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.