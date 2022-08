Ztratil se 13. července z Veřovic a bohužel, zatím se nám ho nepodařilo najít! Kontaktovala jsem městskou policii Nový Jičín, Frenštát, Kopřívnice, Valašské Meziříčí, Rožnov. Útulky v celém Moravskoslezkém kraji, okresní mysliveckou správu a konkrétní členy mysliveckého spolku v rámci Veřovic, Ženklavy, Mořkova, Lesy ČR a konkrétní revírníky v oblasti Javorníku a Veřovických vrchů, zemědělce, blízké obce i města pomoci FB stránek nebo infocenter, veterináře v okrese, kynologická cvičiště.

Procházeli jme kolejiště. Vylepili jsme tisíce letáčků po blízkém i vzdálenějším okolí. Najezdili 800 km po okrese, ale stále bez úspěchu. V hlavě už mi proběhlo opravdu hodně variant, co se psovi mohlo stát, ale zároveň každým okamžikem vidím před očima vytouženou chvíli, kdy se setkáme. Ty zoufalé pocity ve mě vyvolává nejistota a strach. Nevím, co se mu stalo a proč se nedokáže nebo nemůže vrátit ke mně domů.

Recenze na knihu: Návštěva Marie Terezie na Moravě v roce 1748

Je třeba mít na paměti, že pes je stále jen zvíře a nedokáže přemýšlet a plánovat. Hodně lidí, ale opravdu hodně lidí se snaží pomoci sdílením inzerátu na Facebooku a ano, byly tu informace, že byl někde spatřen podobný pes a že by to mohl být on, ale s jistotou nám to nemohl potvrdit žádný ze svědků a nikomu se nepodařilo jej odchytit. Je to k zbláznění!

Moc bych si přála, aby se nám vrátil. Aby ho spatřil někdo, kdo ví, že ho hledáme a začal hned jednat. Aby se pes nechal chytit nebo se ukázal na místě, kam pro něj můžu přijet - já jsem schopná kvůli němu jet kamkoliv. Dala bych cokoliv, jen ať se vrátí.

Nevím, jak to chodí v novinách, ale určitě by stálo za to toto téma aspoň otevřít. Nestojím o popularitu, ale ze situace, ve které se nacházím, mi vyplývá, že většina - a to myslím opravdu drtivou většinu - lidí vůbec neví, jak se zachovat při ztrátě psa, nebo naopak při nálezu nějakého mazlíčka. O problematice s čipy a jejich registrací ani nemluvím. Ano je to bohužel nedořešeno a neošetřeno zákonem a jako vždy a všude velmi záleží na lidech - na jejich ochotě pomoci nebo udělat správnou věc. I když to není přímo v popisu práce nebo jejich povinnost.

FOTO: Strážní věž Novojičínska. Rozhledna Olšová u Oder z dronu a výhledy z ní

Baltík už je nejspíš dlouho venku sám a společnost lidí zrovna nevyhledává, spíš se jim vyhýbá a chová se plaše, jinak si opravdu neumím vysvětlit, proč se ještě nenašel.

Mohla bych psát dál a dál o tom, co všechno jsme zažili při hledání a jak zklamání bolí. Jak si říkám, že už snad více neunesu, a přesto to další den zkouším znovu. Jak mi o půl noci zazvoní telefon a z neznámého čísla se ozve: "Pořád hledáte toho psa? Já jsem ho možná viděl…" A už jsme jeli - opět neúspěch a rána zklamání, pak zoufalý pláč. Stres v jednom kuse! Neumím si představit, že by se mi ztratilo dítě.

Možná jste právě vy ti lidé, kteří se nebojí pomoci druhým. Možná bude mít někdo z vás nápad, který bude ten správný. Možná skončí tento e-mail v koši. Ale jedno je jisté - mé hledání neskončí!

S pozdravem Adéla Esentierová

Psí osudy: Seznamte se s Toníkem, který to do ráje vzal oklikou