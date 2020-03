Nucená karanténa uzavřela většinu populace doma. Přesto je nutné si občas vyvětrat hlavu a vyjít na vzduch. Každý to řeší jinak. Někdo jde na procházku, jiný do lesa hrát si na vojáky.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Švancara

Někteří se i nadále věnují svému koníčku. Jsou to hráči airsoftu, kteří jednou za týden obléknou maskáče a taktickou výstroj a vyrazí do lesa uvolnit napětí. „Celý týden jsme zavření doma. Já mám například home office, pracuji skoro celý den a na nákup do města jsem vyrazil pouze dvakrát, tak po 15 minutách. Karanténu poctivě dodržuji, ale doma mi to už leze na mozek, tak jsem vyrazil alespoň o víkendu do lesa vyvětrat si hlavu,“ vysvětluje příznivec airsoftu Roman Vaněček.