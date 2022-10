Miroslav Nečas jej začal stavět před devíti lety a dnes je po vizuální stránce hotový. „Skoro všechno se dá pustit sekce po sekci. Ještě potřebuji doladit časovou základnu. Mám problém s DCF signálem. Je to pár milisekund a nesepne mi magnet, který tam mám místo kyvadla,“ říká muž.

Orloj vznikl na místě původní odvětrávací věžičky, do níž zabudoval hodiny. „Když tu lidi hráli volejbal, byli rádi, že tu hodiny jsou,“ ukazuje na hřiště naproti svému domu.

„Pak jsem šel do důchodu, tak říkám, udělám do toho zvonkohru. Tak jsem to shodil a když už jsem měl nachystané překlady, rozhodl jsem se to udělat pořádně. Žena byla celý týden pryč, když se vrátila, chytila se za hlavu, že jsem blázen,“ usmívá se důchodce.

Orloj je kombinací vlastní tvořivosti a pražské předlohy. Však si také za správcem pražského orloje chodil Miroslav Nečas pro rady.

Moravská symbolika

„Astrolab a bicí stroj kopie je pražského v poměru jedna ku třem. Chtěl jsem, aby to trochu vypadalo. Bicí stroj v Praze je unikát, má dvojité závěrkové kolo. Petr Skála (správce pražského orloje, pozn. red.) se mě ptal proč to neudělám elektronicky. Ale já mu řekl, že když to zvládli naši prarodiče, tak to zvládneme i my,“ vysvětluje Miroslav Nečas.

Stejně jako na pražském orloji i na tom šumperském zvoní smrtka, místo kohouta však mává křídly sova. V okénku mezi plaketami svatých Cyrila a Metoděje se střídají zástupci historických řemesel. Nechybí ani další odkazy na Moravu: orlice ve štítu, znaky města Šumperka po bocích a ratolesti se švestkami jako symbol slivovice.

Vyrobit orloj znamená ovládat devatero řemesel: od práce s kovem po malířství. Miroslav Nečas je šikovný řemeslník. Byl elektrikářem, strojařem, učitelem i stavařem. V pětašedesáti letech se chtěl vyučit hodinářem.

„V Jihlavě je jediná hodinářská škola v republice. Když jsem potřeboval diferenční soukolí, říkal mi ředitel: ‚Když po mě něco chcete, musím si to nastudovat a pak vám můžu odpovědět. My jsme tak na budíky a na náramkové hodinky. Vy byste spíš u nás mohl přednášet‘,“ popisuje svou zkušenost.

Atrakce pro širé okolí

Počet orlojů v Česku by se dal spočítat na prstech jedné ruky. O tom nejslavnějším na Staroměstském náměstí se v poslední době mluvilo v souvislosti s přemalovaným kalendáriem. Miroslav Nečas má tuto věc jednoznačný názor. „Jsou to blbečci,“ říká na adresu kritiků. „Ať si uvědomí, že to není první kalendáriová deska, vyměněných jich bylo už několik. Ať si porovnají jednu s druhou, každá je jiná,“ říká Šumperan.

Kříž s Ježíšem v Beskydech dál budí emoce. Investor nechce o úpravě ani slyšet

Na jeho orloj se chodí dívat množství lidí. „Tady jsou procesí. I autama občas lidi přijedou, zastaví se,“ popisuje Miroslav Nečas.

Neobvyklou atrakci si mohou návštěvníci nejen prohlédnout nebo vyfotit, její tvůrce jim dá i originální razítko.