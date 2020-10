V pátek se konal výlov rybníka Dalovák nedaleko obce Čejkovy na Klatovsku. I když pršelo, jedinci si pozorování rybářů nenechali ujít. Šlo o jeden z rybníků, kde provádělo výlov Klatovské rybářství a mělo tam naplánováno vylovit 150 metráků kapra vánočního.

„Počítáme, že bychom měli slovit okolo 150 rybníků, ať už počítáme hlavní rybníky s tržní rybou nebo rybníky s násadami nebo plůdky. Nastaveno máme přes 550 tun ryb. Měli bychom slovit tržního kapra, abychom byli schopni zajistit požadavky vánočního trhu, případně export. Teď je ale velký otazník, zda takové množství ryb bude nebo ne. To vše teprve uvidíme,“ řekl ředitel Klatovského rybářství Václav Voráček.

STÁNKY NEJSOU

Výlovy bývaly vždy velkou událostí, na které se scházely spousty lidí. Ti přišli nejen pozorovat rybáře, ale také si pochutnat na rybích pochoutkách nebo si nakoupit ryby, ale v tomto směru je mnoho změn. „Zatím se nekonají žádné slavnostní výlovy kvůli opatřením. Stejné je to i u kolegů v jižních Čechách. Změna je i u prodejů, kdy nemáme stánky. Pokud ale přijde někdo místní, tak jim rybu prodáme. Naši chlapi jsou na vše připravení,“ řekl Voráček s tím, že ale není stále jasné, za kolik se budou na Vánoce ryby prodávat. Nyní, pokud si někdo přijde na některý z výlovů pro kapra, tak zaplatí 65 korun za kilogram.

Zdroj: Deník / Daniela Loudová

Změny jsou i v Plzni, kde město v letošním roce po letech výlov Drahotínského rybníka neuspořádá. „V rybníku je opravdu nízký stav vody a máme tak obavy, že pokud by se rybník vypustil, do léta už by se nenaplnil,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Marie Fialová.

Na Klatovsku si milovníci ryb letos neužijí výlov Hnačova, který je vypuštěný kvůli opravám hráze.

Výlovy

Rybník Amerika u Františkových Lázní – 28. a 29. října

Rybník Betlém nedaleko kláštera Teplá – 31. října

Rybník Regent u Chodové Plané – 6. a 7. listopadu

Nezamyslický Panský rybník u Nezamyslic – 12. a 13. listopadu

Merklínský rybník u Merklína – 24. listopadu

Kovčín velký u Kovčína – 25. a 26. listopadu