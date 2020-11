Například Spolek Pod Studencem se stará hned o dva hřbitovy původních obyvatel kraje pod tímto výrazným vrchem na Českokamenicku.

Ještě před několika lety připomínal starý hřbitov v Kunraticích nebo v Lísce místo na pomezí skládky a veřejných toalet, nikoliv místo piety. Byl plný odpadků, mezi hroby prorůstaly keře i stromy. „V Lísce máme za sebou tři sezony obnovy, v Kunraticích jsme začali loni na podzim. Letos nás sice zastavil koronavirus, ale až odejde, tak se do obnov pustíme znovu,“ říká odhodlaně předsedkyně Spolku Pod Studencem Jitka Tůmová.

Kromě prvotní likvidace nepořádku a náletů se spolek stará také o pravidelné sekání hřbitovů, aby bylo možné procházet mezi jednotlivými hrobovými místy. Že si lidé na hřbitov v Lísce opět našli cestu k uctění památky předků, dokládají také svíčky na hrobech.



S nápadem na obnovu líseckého hřbitova přišla přednostka Neurologické kliniky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Ivana Štětkářová, která se před časem stala líseckou chalupářkou. „Umí neuvěřitelně nadchnout a strhnout lidi,“ říká o Štětkářové Jitka Tůmová.



Když na hřbitově začali dobrovolníci pracovat, byly kdysi honosné hrobky vykradené, hroby rozvalené. Hřbitovu chyběla také obvodová zeď. Zloději ale na hřbitov chodili nejen v poválečných letech. Jeden z náhrobků, který nadšenci vysekali z houštin a otočili jej, totiž krátce po vysvobození ze hřbitova zmizel.

O opuštěné hřbitovy se nikdo desítky let nestaral. Jsou na nich pohřbeni totiž převážně Němci, kteří museli zdejší region po válce opustit. Nově příchozím pak jejich hroby za údržbu nestály. To se mění až v posledních letech, kdy se lidé na jejich obnově podílí nejen vlastní prací, ale i finančně. Velké částky věnovali také potomci zde pohřbených lidí.



„Je radost vidět, když za vámi přijdou sedmnáctiletý a devatenáctiletý kluk s tím, že jen co seženou materiál, tak se do něčeho pustí. To člověka nabíjí, protože ví, že bude mít pokračovatele,“ dodává Jitka Tůmová.



Ta se ale nevěnuje jen místům v okolí České Kamenice, které si zamilovala. Adoptovala také jeden z hrobů na všemilském hřbitově, který díky práci a nadšení jiné party dobrovolníků prochází velkorysou obnovou. Také ten byl ještě před několika lety zarostlý, spíše než místo posledního odpočinku generací obyvatel Všemil připomínal zvlněnou louku. Dnes jsou zde obnoveny jednotlivé hroby, využívat je znovu možné hřbitovní kapli.