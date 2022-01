Se silvestrovskými oslavami pro ně navíc skončilo jedno náročné období v roce. „Bohužel není žádný způsob, který by nám umožnil, jak kočičkám tak pejskům zajistit Silvestra bez toho aniž by neslyšeli hluk a rány z petard. To je pro ně velice nepříjemné až devastující, více než třeba ty světelné efekty. I když mají možnost se ukrýt do dek, pelechů nebo domečků, tak to nestačí,“ potvrzuje Jana Novotná.

Psi z Krkavčího mlýna si dovolenou užívají, mají luxusní koupelnu i tělocvičnu

Po celou dobu jsou zvířata velice ve stresu. „Běhají sem a tam, narážejí, bezdůvodně se napadají a velice často potom mají i zdravotní potíže jako zvracení, průjmy, tržné rány a to vše jen kvůli stresu. Bohužel se už i stalo, že došlo k úmrtí pro velký stres a strach. Nejhorší je, že to odnáší i divoká zvířata kolem nás, především ptáci, které po oslavách nacházíme už jen mrtvé na zemi,“ říká smutně.

Obyvatelé oázy přitom potřebují péči v jakoukoliv denní a noční hodinu. Přicházejí sem zprvu dehydratovaní, začervení a zablešení. Vyskytují se u nich další jiné, více i méně vážné choroby a psychické problémy způsobené špatnými zkušenostmi s lidmi.

Na ohleduplnost lidí se ale obvykle v útulku na přelomu roku příliš nespoléhají. „Třeba u nás kolem útulku jsou velice bezohlední a střílí petardy a dělbuchy hned v zahradách v blízkosti koček, aniž by je zajímalo, jaké to bude mít následky. Všichni, co mají ať už pejska, kočičku, slepice nebo jiné mazlíčky, by je měli v tomto období zavřít domů do bezpečí nebo do přístřešků, kde budou chráněni,“ radí důrazně Novotná.

Kočka není dárek pod stromeček, říká žena, která se stará o desítky zvířat

V souvislosti s tím doporučuje důraznou přípravu. „Na veterině především pro pejsky je ke koupi na zklidnění pasta nebo pamlsky. Je dobré se mazlíčkovi věnovat, mluvit na něj a hladit ho, když je největší ohňostroj. Vhodné také je, když mu dopřejeme nějakou dobrou skrýš, kam si bezpečně zaleze, než bude po všem,“ pokračuje.

Rizika jsou podle jejích zkušeností nezanedbatelná. „Velice často se pejsci a kočičky zaběhnou daleko a končí to tím, že je třeba něco srazí a nebo se nevrátí domů. Ten strach, co mají a stres, co prožívají si neumíme ani představit,“ říká Novotná.

Stres a smutek

Oslavy Nového roku tak pro obyvatele Kočičí oázy na Vyškovsku rozhodně nepředstavují radost a veselí. „Pro nás je Silvestr jen stres, smutek, další veterinární náklady a spousta starosti o vyděšené chlupáče, kterým trvá dlouho se zase vrátit k normálnímu chodu dne,“ dodává žena z holubického útulku.

Sdílí tak podobné zkušenosti z útulků jinde v kraji. „Ohňostroje jsou nepříjemné i pro psychicky vyrovnaná zvířata, která chováte doma. Psíci v útulku nebo třeba volně žijící zvířata jsou na tom hůř. Nemají možnost se naučit tuto situaci zvládnout. Všem bych vzkázala, ať si promyslí, jestli těch pár ran a světýlek je pro ně důležitější, než duševní pohoda a mnohdy i životy stovek zvířat,“ přikyvuje třeba Šárka Krakovská z útulku při hodonínské zoo.

Pětikilová želva našla nový domov díky Deníku. Rodina se s ní loučila jen těžce

Kočky, ale i psi, dostávají v Holubicích maximální péči. Týká se to zajištění dohledu veterináře, vakcinací, kastrace koček, ale i případného výcviku právě u psů. Provozovatelé jsou rádi za každý příspěvek a samozřejmě i za každého zájemce, který chce některému z obyvatel útulku nabídnout šanci na nový domov.