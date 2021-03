Přihlášky na letní pobyty v táborech už evidují například organizátoři v Boněticích na Tachovsku. Tamní tábor je vždy tématicky zaměřen. "Letos jsme se rozhodli pro téma, které jsme již měli před více než patnácti lety, a to Indiánské léto v Boněticích. Tehdy téma sklidilo veliký úspěch, proto jsme ho znovu zařadili," uvedl hlavní vedoucí Marek Hančin s tím, že přihlášky se přijímají už od druhé poloviny ledna.

Hygiena především

"Samozřejmě, že někteří rodiče vyčkávají, jaká bude epidemiologická situace, nicméně velké procento našich skalních příznivců již své ratolesti přihlásilo. Myslím, že rodiče doufají, že léto již bude alespoň v rámci možností v normálu a budou si moci na chvíli odpočinout od neustálé péče o děti, které teď mají doma prakticky nonstop," dodal vedoucí.

Hygienická opatření závisí podle jeho slov na aktuální situaci a nařízeních. "Bude-li to nutné, budeme stejně jako vloni měřit dětem dvakrát denně teplotu, dezinfikovat ruce před každým jídlem, hlídat počty osob v uzavřených prostorách a podobně. Zvládli bychom i testování všech účastníků, budou-li testy dostupné. Pravděpodobný bude i zákaz návštěv, jako loni, aby se zamezilo přenosu nákazy zvenčí. Dodržování pravidel nám nečiní žádné problémy a zajistíme-li tak dětem alespoň jeden hezký týden prázdnin, možná i celého roku, pak je to to nejmenší, co pro ně můžeme udělat," uvedl Hančin.

Organizátoři prozatím neví, zda bude omezen počet účastníků, pokud bude možné tábor uspořádat. Prozatím počítají se stejnou kapacitou jako v předchozích letech. Pokud nebude možné tábor otevřít, peníze budou rodičům vráceny.

Indiáni na Kosím potoce

Několik letních táborů v malebném údolí Kosího potoka nedaleko Michalových Hor na Tachovsku pořádá Liga lesní moudrosti. Živo v souladu s přírodou láká ročně desítky dětí i dospělých z celých Čech.

Čeští woodcrafteři chtějí tábory pořádat i letos. "Tábory pořádáme pro naše dětské oddíly, organizujeme rovněž tábor pro rodiny s dětmi. Počítáme s tím, že i v letošním roce se na Kosím potoce sejdeme," řekl Deníku Aleš Sedláček z Ligy lesní moudrosti. "Přísnější hygienická a epidemiologická opatření jsme dodržovali už loni a předpokládáme, že to bude i v letošním roce," uvedl dále s tím, že k opatřením, která zavedli, patřily mimo jiné limitované počty v jednotlivých oddílech, dezinfekce a mnohá další.

Nabízí sedmnáct táborů

Od pondělí 15. února se mohou zájemci přihlašovat také na letní tábory pořádané Domem dětí a mládeže Klatovy. "Celkem nabízíme 17 táborů, z toho devět pobytových a osm příměstských. Přihlašování probíhá stejným způsobem jako v září na kroužky," sdělila Deníku ředitelka DDM Michaela Dryjová.

Rodiče se do systému přihlásí přes stránku ddm-klatovy.cz. "Pak si vyberou tábor, který je zajímá a dítě přihlásí. Jakmile jim registraci potvrdíme, zpřístupní se jim v systému přihláška a všechny ostatní dokumenty. Na zaplacení mají čas do 31. května. Bohužel, stále ještě nemáme úplnou jistotu, že se tábory konat budou, popřípadě v jakém režimu," uvedla dále ředitelka. "Pokud by se následkem vládních opatření tábory nekonaly, budeme samozřejmě celou platbu vracet."