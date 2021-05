Jeden PCR test stojí dneska až 1500 korun. „Není možné omezit rodiče, kteří na to, aby děti na tábor mohly jet, dlouhou dobu šetří,“ poznamenal Aleš Sedláček z České rady dětí a mládeže. To si myslí i Dana Špinarová. „Tábory jsou drahá záležitost a ještě si platit test. To je nesmysl,“ poznamenala.

Kdo může jet na tábor



* Rodič s dítětem, které jede na tábor, musí donést potvrzení o PCR testu na covid, který nesmí být starší 72 hodin.

* Test rodiče neplatí. Důležité je omezit kontakty účastníků tábora s okolím, včetně výletů do míst, kde se koncentruje větší množství osob (města kulturní akce).

* Pokud by se na táboře potvrdil případ nákazy koronavirem, musel by se tábor ukončit.



Zdroj: Asociace dětské rekreace

Podle Miroslava Topinky, předsedy Asociace dětské rekreace, se rodiče nemusejí bát. „Mám informaci přímo od Ministerstva zdravotnictví, že testy pro děti na tábor rodiče platit nebudou,“ zdůraznil.

O rozšíření nabídky letních pobytů přemýšlí například ředitel AZ Centra střediska volného času z Havlíčkova Brodu. „Připravili jsme nabídku táborů plně organizovaných, tak i příměstských. Zájem je velký. Jediné, co nám dělá do poslední chvíle starost, jak to bude a nebude třeba s testováním,“ konstatoval ředitel. Jak dodal, pokud by se tábory rušily kvůli nějaké nové vlně epidemie, zálohy, které rodiče zaplatili se vracejí v plné výši.

Dlouhý seznam táborových pobytů má i Dům dětí v Pelhřimově. „Většina je už plná,“ upřesnila za pořadatele Libuše Samková. Jak dodala, je smutné, že ohledně letních táborů vydalo Ministerstvo zdravotnictví tak málo informací. „Například by nás zajímalo, jak to bude s testováním. My o své vůli děti testovat na táboře nesmíme,“ povzdechla si.

Seznam náhradníků

Máme už jen poslední místa, neváhejte. Taková je situace v Domě dětí a mládeže v Jihlavě. Na některé tábory si Dům dětí pořídil seznam náhradníků. Co se týče podmínek provozu, je ředitel Vilibald Prokop zatím v klidu. Podle jeho informací by dítě mělo jet na tábor s potvrzením o bezinfekčnosti. „Na táboře není problém zajistit, aby děti nepřišly do kontaktu s nákazou, to znamená omezit výlety a kulturní akce. Hygiena je nutnost. Vláda nás naučila improvizovat. Jsme dnes schopni náhlé změny operativně zvládnout. Co se týče platby za test, mám zprávu, že to zaplatí stát,“ dodal.

Aktuální podmínky za kterých může jet dítě na tábor shrnul Miroslav Topinka, předseda Asociace dětské rekreace následovně:. „Rodič s dítětem, které jede na tábor, musí mít potvrzení o PCR testu na covid, který není starší 72 hodin a pochází z oficiálního testovacího místa, Rodiče za test neplatí. PCR trest má dlouhou platnost a není třeba děti dál testovat,“ upřesnil

Podle Topinky organizátoři táborů pro děti jsou lépe než loni. „Tenkrát bojovali s covidovou nejistotou poprvé. Dnes už tuší, do čeho jdou. Jsou flexibilní, protože nařízení mohou ze dne na den změnit celkový chod tábora,“ zdůraznil.