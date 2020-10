„Asi deset minut před druhou hodinou mi zvonil telefon, že nám hoří vagony. Tak jsem se oblékl a jel sem. Tady už byly čtyři jednotky a hasily plameny,“ říká Martin Beran z Výtopny Jaroměř. Přestože jednotky hasičů požár poměrně rychle uhasili, tak oheň stačil na pěti vagonech ze 30. let minulého století způsobit škodu, kterou předseda spolku Bohuslav Škoda vyčíslil na více než 81 milionů korun.

„Nejvíce zničené jsou dva vzácné salonní vozy, které za druhé světové války sloužily v maďarském vládním vlaku regenta Miklóse Horthyho – ty jsou totálně zničené a nemají adekvátní náhradu. Konzultoval jsem to s odborníky na historická vozidla a podle nich je základní cena u salonního vozu 80 milionů korun. A to je jenom za to, že existuje,“ říká Škoda, který by byl rád, kdyby byla šance alespoň na částečnou renovaci.

Salonní vůz z tzv. Horthyho vlaku, kterým na sklonku 2. světové války prchala maďarská elita z Německa do Maďarska. Vlak však byl na Šumavě zadržen a vozy zkonfiskovány. Poté sloužily jako rekreační zařízení pro železničáře na Šumavě, po roce 1990 se dostaly do Jaroměře.

Při pohledu na ohořelé zkroucené plechy – holou kastli, která drží pohromadě jen silou vůle - si ale povstání z popela lze jen těžko představit. Ale prý by to šlo. „Vozy měly konstrukci celou dřevěnou a byly pobyty plechem. Je to teoreticky opravitelné tím, že se zachová kovový rám a postaví se nová dřevěná skříň. Problém je se ztrátou interiéru, protože shořely veškeré dřevořezby, obklady, tapety, čalounění – to všechno je pryč, “ dívá se na torzo vagonu.

Ze shořelých vagonů budou smutní i v Maďarsku. „Spolupracovali jsme s maďarskou muzejní organizací, která stála o to, aby se vozy zrenovovaly, popřípadě se vrátily do Maďarska, ale takhle k tomu asi už nedojde,“ říká Bohuslav Škoda. Další dva ohněm poničené vagony byly v minulosti lůžkovými vozy na úrovni Orient expresu, ale v minulosti byly přestavěny na dílenské vozy.

Za poslední rok a půl se jedná o třetí požár, který Železniční muzeum Výtopna Jaroměř postihl. K prvnímu došlo v dubnu 2019, ke druhému v dubnu letošního roku, kdy hořel nákladní vůz s uskladněným dřevem. „No a třetí byl uhašen teprve před několika hodinami,“ říká Bohuslav Škoda, podle jehož slov mají první a včerejší požár podobný rukopis.

„Staly se na stejném místě. Myslíme, že se jedná o úmyslný žhářský útok,“ je přesvědčený Škoda, a dodává, že pravděpodobnost úmyslného zapálení podporuje i fakt, že ve vagonech nebyla elektřina, a nedělala se na nich aktuálně žádná oprava. „Vysvětlení pro žhářství ale nemáme, to musí mít ten kdo to páchá,“ říká Škoda.

Ke vší smůle se na vzniklý požár nevztahuje ani pojistka Výtopny. „Naše organizace sice má pojistku, ale pouze na způsobenou škodu, která by naší činností vznikla nějaké třetí straně,“ říká Bohuslav Škoda, který si je vědom, že je potřeba co nejdříve vyřešit zásadní problém muzejního areálu. Tím je nedostatečné oplocení, které umožňuje volný přístup k vagonům, kterých je v muzeu několik desítek. „Chybí nám plot ze strany kolejiště, což je asi 400 metrů. Bohužel z činnosti spolku tolik peněz nedáme dohromady,“ je si vědom Bohuslav Škoda.

Policisté hned včera zahájili vyšetřování veškerých okolností a příčin požáru odstavených historických vagónů ve vlakovém muzeu v Jaroměři. Po vychladnutí požářiště kriminalisté na místo vyslali k detailnímu ohledáni výjezdovou skupinu.