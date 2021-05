Když tě nemůžu mít, zemři. S tím zabodnul hluboko do krku nůž žárlivec Viktor G. o deset let starší Monice S. Od neúspěšného pokusu o vraždu uplynulo deset let. Žena po bodnutí okamžitě ochrnula. Teď živoří s nízkým invalidním důchodem v ústavu na Litoměřicku. Na muži, který za zločin odpykává ve všehrdské věznici na Chomutovsku 11. rok z 15letého trestu, stále nic nevymohla. I když má právo na milionové odškodnění.

Když jí bylo 45, Monika S. z Mostu se s Viktorem G. z Klášterce nad Ohří seznámila na inzerát. Muž se brzy začal projevovat jako chronický žárlivec. „Naboural se mi do počítače, věděl, co a s kým si píšu. Každou chvíli mi volal do práce. A jednoho dne mě začal znásilňovat,“ vykládá Monika S.

Podala na něj trestní oznámení. Ale stáhla ho, když se demonstrativně podřezal. Začali si spolu znova, ale po čase se znásilňování opakovalo. Kdyby mu nebyla po vůli, jí i jejím dětem vyhrožoval zabitím. „Pak zavolal, že už dá pokoj. Jen ať se naposledy rozloučíme,“ líčí žena, co předcházelo osudnému poslednímu lednu 2011.

Pomilovali se. Ale když chtěla z hotelu Domino odejít, sedl si na ni Viktor G. s tímto: „Neboj se, bolet tě to nebude.“ A loveckým nožem ji bodl do krku. Až po hodině a čtvrt zavolal záchranku. Ta ženu převezla k operaci do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ve velmi vážném zdravotním stavu.

Nezemřela jen souhrou šťastných náhod. Za pokus o vraždu muže odsoudili na 15 let. Pojišťovně měl za léčbu Moniky S. zaplatit skoro půl milionu. Ženu na ústeckém krajském soudu odkázali s nárokem na náhradu škody k řízení ve věcech občanskoprávních s tím, že svůj nárok řádně nevyčíslila.

Jen 150 tisíc jako odškodnění

Jediné, co dostala, bylo rok po úrazu 150 tisíc z Fondu pro oběti trestných činů ministerstva spravedlnosti. Monice S. jde ve finančních nárocích hlavně o budoucnost nejmladšího syna Patrika. V době útoku mu bylo necelých 6 let. Roky potom strávil v dětských domovech, Klokánku, u starších sourozenců i pěstounů.

Nakonec v zákonné lhůtě iniciovala civilní řízení. Litoměřický soudce Martin Masár v roce 2018 k ochraně jejího zájmu ustanovil advokáta Petra Plášila. „V její žalobě byly pravděpodobně chyby, sama nebyla schopna se kvalifikovaně hájit,“ vysvětluje dnes právník.

Vymohl pro ni milionové odškodné. Monika S. si jeho vyplacení pojistila podnětem k exekučnímu řízení. Soudní exekutor Stanislav Molák, pověřený chomutovským okresním soudem v lednu 2019, na Viktorovi G. vymáhá s přirážkou za náklady přes 1 185 tisíc.

Jenže muž, kterého naposledy před uvězněním zaměstnávaly Severočeské doly, na svobodě nejspíš žádný majetek neměl. Naopak pravděpodobně už tehdy dlužil, kam se podíval. Údajně má 17 exekucí. „Dva roky se nic neděje, neposlal mi ani korunu,“ potvrzuje žena.

Když muži psala do vězení, jestli by nemohl odškodnění aspoň začít splácet, odpověď nehledal dlouho. „Poslal mi výpisy, že ve vězení pracuje. Ale vydělá si asi jen 4 tisíce. Když zaplatí alimenty na dceru s předchozí ženou, zbývá mu prý na měsíc šest stovek. Nikdy to na něm asi nevymůžu,“ zoufá si Monika S.

Krok za krokem. Jak na odškodnění



Pokud se někdo stane obětí trestného činu a nese si kvůli tomu trvalé zdravotní následky, má několik možností, jak se domoct odškodnění.



Z úrazového pojištění jde hradit i úraz z trestného činu. Kolik pojišťovna klientovi vyplatí, závisí na nastavení pojistné smlouvy včetně její výše.



Oběť může žádat o příspěvek z Fondu pro oběti trestných činů ministerstva spravedlnosti. Pomáhá s tím Probační a mediační služba.



Bolestné, ztrátu příjmů kvůli dopadům trestného činu i náhradu nemajetkové újmy může poškozený požadovat během soudu s pachatelem trestného činu.



Jak ale ukazuje případ Moniky S., je třeba újmu dopředu odborně vyčíslit. Raději s kvalifikovaným zmocněncem, znalým práva.



Soud oběti s jejich nároky často odkáže k občanskoprávnímu řízení. Pak se musí s pachatelem soudit sami. K tomu je dobré mít obhájce. Může ho ustanovit soud.



Pokud poškozený svůj nárok uhájí, ještě nemá vyhráno. Odsouzený musí na náhradu mít. Pomoct nemusí ani exekutor. I o tom je příběh Moniky S.