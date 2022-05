VIDEO: Dálnice D4 bude mít v podloží i zbytky z uranových dolů

U křižovatky Lety vznikla výrobna důležitého materiálu pro stavbu. Tento prostor je strategicky umístěn zhruba v polovině trasy, což napomůže zmírnit zátěž komunikací od nákladních vozidel.

V letošním roce se chystají například rozsáhlé trhací práce u obce Milín, budou se zakládat mostní konstrukce a proběhne výstavba nových místních komunikací, na které bude převedena doprava ze stávající D4. Dokončují se rovněž přeložky inženýrských sítí a některé archeologické průzkumy.

Zhodnocení aktuálního stavu

Stavba dálnice D4 Via Salis je prvním českým PPP projektem v oblasti infrastruktury, což znamená, že investorem je soukromý subjekt. Aktuální stav přijeli v úterý zhodnotit ministr dopravy Martin Kupka a generální ředitel VINCI Consessions Nicolas Notebaert. Zastavili se spolu se zástupci druhého koncesionáře (Meridiam) a zástupci zhotovitele (EUROVIA CS) na třetím z pěti nově budovaných úseků dálnice D4 nedaleko Chraštiček na Příbramsku.

Uplynulých 12 měsíců proběhlo podle informací, které na místě zazněly, úspěšně.

„Jsem rád, že projekt postupuje podle plánu. I když sektor stavebnictví teď zažívá obtížné časy, jsem přesvědčen, že budeme úspěšně pokračovat i nadále,“ uvedl generální ředitel Via Salis a Managing Director VINCI Highways ve střední Evropě Christian Biegert.

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 řídí sdružení Via Salis francouzských firem VINCI Concessions, VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje dostavbu zcela nových 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy hotova v prosinci 2024 a dalších 24 let bude konsorcium dálnici provozovat. Zhotovitelem stavby je na základě smlouvy s Via Salis společnost DIVia stavební, člen skupiny EUROVIA CS.