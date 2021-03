Před třemi týdny se registroval v systému Jindřich Bartošík z Hodonína, ročník 1938. Na očkování ho s rezervací doprovází vnučka. „Druhý PIN nám přišel v pátek, a teď jsme tady. Takže to bylo rychlé a jsme dokonce mezi prvními,“ povídá žena.

Prvním krokem je nezbytná dezinfekce rukou a změření teploty. Následuje registrace. Příchozí zapisuje starostka dvacet kilometrů vzdálené vesnice Karlín Darja Krpalová. „S pomocí zdravotníkům v Hodoníně se nás nabídlo několik starostek. Máme facebookovou skupinu Babinec, kde se to upeklo,“ usmívá se.

S očkováním střídavě pomáhají i v místní nemocnici. „Jestli v současné době chcete někde potkat pozitivně naladěné lidi, jsou to naočkovaní senioři 80+,“ dodává na internetu starostka Tvarožné Lhoty Martina Bílová.

Za hodinu od otevření hodonínského centra už u registračního pultu hlásí pětadvacet seniorů, kteří si přišli pro první dávku vakcíny. S dotazníkem anamnézy míří kousek dál, k lékaři. „S doktorem můžou probrat podrobnosti a následuje samotné očkování,“ upřesňuje Antonín Tesařík, ředitel Nemocnice T.G. Masaryka v Hodoníně.

Šest set lidí za den

Letos třiaosmdesátiletý Bartošík zvládá konzultaci u stolku lékaře rychle. Po potvrzení hned míří přímo do jednoho z boxů, kde je s vakcínou připravená zdravotní sestra. „Se samotným očkováním není problém, je to celkem rychlá záležitost. Teď sem chodí naši nejkřehčí spoluobčané, takže stařečkům pomáháme vysvléct bundu nebo vyhrnout košili. I tak to zabere jen kolem půl minuty,“ povídá zdravotnice.

Bartošíka a jeho vnučku tempo celého očkování mile překvapilo. „Teď ještě musíme pro jistotu asi patnáct minut počkat v čekárně, ale děda je spokojený. Zázemí očkovacího centra je vyhovující,“ hodnotí.

Teplota v prostorách Domu kultury je podle očkovaných důchodců tak akorát. Původně plánovaný zimní stadion se ukázal jako technicky nevyhovující.

Podle hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha tam zdravotníci v ostrém běžném provozu denně naočkují šest set lidí. „Pokud přijde víc vakcín, tak i tisícovku. Největší výhoda center je, že šetříme zdravotnický personál. Jeden tým zvládne tu zvládne naočkovat mnohem více lidí, než v nemocnici, takže pak není potřeba tolik lékařů a sester, kteří by chyběli u nemocných,“ shrnul hlavní výhody center. Při plánování podoby centra vycházeli z již fungujícího velkokapacitního na Brněnském výstavišti.