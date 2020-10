Dle vládního usnesení z 12. října se nemohou konat hromadné akce (venvnitř ani venku) s účastí více než šesti osob. „Zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů,“ píše se v dokumentu, který schválil kabinet Andreje Babiše (ANO). Tato výjimka počítá s tím, že limit je 100 osob, mezi nimiž musí být rozestup alespoň dva metry a každý z nich má určené místo k sezení.

Na dotazy novinářů Babiš a spol. odpovídají vyhýbavě. Ale po pátečním vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy se dá – s trochou nadsázky – napsat, že se z oslav vzniku samostatného Československa se stává kauza „horký brambor“. Podle premiéra měli rozhodnout hygienici, k jasnému stanovisku se zatím neodhodlal ani ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Podle pražské hygieny je právě Prymulův vládní resort orgánem veřejné moci, který může výjimku ze stanovených pravidel udělit. „V dané záležitosti, na základě předchozí žádosti, jsme poskytli ministerstvu zdravotnictví pouze dílčí – odborné, výhradně vnitroresortní neveřejné stanovisko,“ uvedla krajská hygienická stanice a dodala, že už dál „není jakkoli činná“.

Prymula: Je to ocenění pro všechny zdravotníky

„Ministerstvo zdravotnictví s materiálem seznámí a rozhodne, zda tato událost dostane výjimku z opatření, které se na konání hromadných akcí momentálně vztahuje. V případě, že by ceremonie související s 28. říjnem výjimku dostala, proběhla by za velmi přísných hygienických opatření,“ odpověděl na dotaz Pražského deníku ředitel odboru komunikace Jan Brodský.

Prymula je přitom ve střetu zájmů, neboť prezident Zeman se mu chystá udělit za zvládnutí první vlny onemocnění covid-19 nejvyšší státní vyznamenání – Řád bílého lva. Nutno podotknout, že Prymula působil jako náměstek svého předchůdce Adama Vojtěcha (za ANO) a pak se stal vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Celou dobu tedy byl součástí Babišovy vlády a za současnou situaci je (spolu)odpovědný.

Trochu bizarně působí ministrovo aktuální stanovisko, které vyjádřil prostřednictvím twitterového účtu v odpovědi na kritiku uživatele s přezdívkou Větroplach Poplašný.

„Víte, já to vnímám tak, že jde o ocenění pro všechny české doktory, sestřičky a zdravotníky,“ napsal Prymula ke kritice, že by „člověk, který by měl jít příkladem, půjde 28. října na hradní párty“. Ministr zdravotnictví už dříve prohlásil, že si pro „metál“ od Zemana dojde, když budou dodržena protiepidemická opatření.

Situace se hned chopili internetoví vtipálci. Vznikají koláže, které zobrazují, že předávání státních vyznamenání bude probíhat přes výdejní okýnko podobně, jak mohou v současnosti fungovat restaurační podniky. Přes dvacet tisíc lidí zareagovalo na facebookovou událost „Volání policie na Zemanovu Covid Party“. V diskuzi se však střetávají komentáře uživatelů – jedné skupině vadí, že „jsou si všichni rovni, ale někteří rovnější“ a požaduje od policistů striktní vymáhání pokut za (případné) porušení vládních nařízení, druhá skupina poukazuje na fakt, že může dojít k zahlcení tísňové linky 158.

Primátoř Hřib: Prasata jsou hladová

Sám prezident Zeman v pátečním projevu k národu zmínil, že požádal ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby Policie České republiky využila svého oprávnění a pokutovala nenošení roušek tam, kde jsou roušky povinné. „Skončil čas domluv,“ vysvětlil.

Hradní kancléř Vratislav Mynář čelil na jaře kritice veřejnosti kvůli tomu, že uspořádal zabijačku u sebe v penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Kriminalisté vyhodnotili celou věc jako přestupek proti zákazu shromažďování. „Prase bylo hladové,“ hájila hlava státu Mynářovu akci.

Zrušení připomínky by bylo neuctivé k předkům, kteří za 28. říjen bojovali a umírali. Nesmíme rezignovat na hodnoty naší civilizace, mezi které úcta k obětem boje za svobodu patří. Boj s pandemií má i duchovní rozměr. Pokud ustoupíme nenávisti, propadneme se do temnoty. pic.twitter.com/83N8wvQHgi — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 14, 2020

V úterý se v narážce na zmiňovanou událost velmi ostře vyjádřil k chystaným oslavám svátku 28. října ve Vladislavském sále Pražského hradu také primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti). „Další ukázkový příklad pohrdání občany v přímém přenosu. Přestože pro dolních 10 miliónů bude všude všechno zavřené, tak na Hradě bude párty pro papalášskou smetánku. Důvod je stejný jako na jaře. Prasata jsou hladová,“ tweetoval.