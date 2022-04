Útok se odehrál na Středním odborném učilišti v ulici Ohradní. Pachatel z místa utekl a usilovně po něm pátralo několik stovek policistů. Policie pachatele zadržela po 13. hodině. Do pátrání byl nasazený i vrtulník. Zbraň po útoku zůstala na místě.

Policejní mluvčí Jan Rybanský ČTK řekl, že podezřelého, devatenáctiletého žáka, zadrželi policisté z oddělení vražd v Dolních Břežanech. Při zatýkání nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. Útočník podle vyšetřovatelů zaútočil na pedagoga ve čtvrtém patře budovy školy v jeho kabinetu. Nikdo jiný zraněn nebyl. V případu nyní policisté provádějí standardní úkony, zatím nikoho neobvinili.

To, že učitele napadnul student školy, potvrdil i ministr školství Petr Gazdík. "S učitelem byl žák v konfliktu, ve středu měl studijní neúspěch," řekl na místě Gazdík novinářům. Server CNN Prima News uvedl, že má jít o žáka třetího ročníku.

„Atmosféra je smutná a všichni jsme pochopitelně v šoku. Celá škola je vyklizená, výuka ukončená. Pan ředitel odjel s policisty,“ sdělila Pražskému deníku Renáta Turinská ze sekretariátu Středního odborného učiliště Ohradní. "Dopoledne přijela záchranka, policie, kriminálka a začalo se to tu řešit. Ve třídě nás zamknuli a my jsme vyčkali na příchod policistů, kteří nás poté odvedli do šatny a za budovu školy, kam vyváděli žáky a učitele," řekl Deníku Adam Ort, který na škole studuje první ročník oboru elektrikář.

"Policie si odváděla třídy jednotlivě. Někdo čekal venku hodinu a někdo třeba 20 minut. My jsme čekali asi 20 minut a poté nás pustili. Útok jsem neviděl. Pouze vím, že šlo o útok do hlavy mačetou v kabinetu učitele, kde učitel podlehnul zranění," dodal.

„Byl to náš vyučující, dlouholetý pedagogický pracovník,“ řekl o zavražděném pro ČTK ředitel učiliště Karel Dvořák, který je zároveň předsedou Sdružení učňovských zařízení v ČR. Podle výpovědí studentů na místě mělo k útoku dojít o přestávce. Mluvčí záchranné služby Jana Poštová ČTK řekla, že zdravotníci na místo vyjížděli před polednem. I přes veškerou snahu se jim nepodařilo učitelův život zachránit. Zraněním na místě podlehl.

Škola je nyní vyklizená, se žáky i zaměstnanci školy bude pracovat psycholog, sdělil ČTK mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. "Detaily případu bohužel není možné s ohledem na vyšetřování sdělovat," dodal mluvčí.

Střední odborné učiliště v Ohradní ulici v Praze 4 vyhlásilo na pátek volno. "Vzhledem k mimořádné situaci na naší škole bude výuka dne 1. 4. 2022 na celé škole zrušena," uvedl na webu školy její ředitel Karel Dvořák.

K tragédii se vyjádřila i řada politiků. "Na pražské střední škole došlo k vraždě učitele. Jde o strašnou tragédii. Moc myslím na rodinu pana učitele, na jeho příbuzné a blízké. A také myslím na všechny pedagogy a žáky obecně. Aby zvládli v této válečně a covidově tak psychicky náročné situaci vzdělávat další generaci," napsal na twitter starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský.

K tragédii se na sociálních sítích vyjádřil i ministr školství Petr Gazdík. "Zprávou o násilné smrti jednoho z učitelů pražské střední školy jsem upřímně zdrcen. Doufám, že policie tento odporný čin co nejdříve vyšetří a viník bude náležitě potrestán. Chci vyjádřit upřímnou soustrast rodině pana učitele a stejně tak podporu jeho kolegům a žákům," uvedl na twitteru.

"Jsem v myšlenkách s rodinou a blízkými učitele, který byl dnes zavražděn. Jde o obrovskou tragédii," napsala na twitter předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová.

Na brutální útok v pražském učilišti reagují i politici z dalších krajů. „Vyjadřuji svou nejhlubší upřímnou soustrast rodině zavražděného učitele z učiliště na Praze 4. Nic na světě není důvodem k vraždě, studijní neúspěchy už vůbec ne. Jsem rád, že pachatele již policie zadržela," uvedl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro školství a poslanec Pavel Klíma.

Střední odborné učiliště v Ohradní ulici nabízí vzdělání například v oborech automechanik, elektromechanik, truhlář nebo zámečník.

Útoky na školách v Česku nejsou časté. Například v roce 2014 v budově střední školy ve Žďáru nad Sázavou ubodala šestadvacetiletá žena studenta a další tři lidi zranila. V dubnu 2015 státní zástupce trestní stíhání ženy za útok ve Žďáru zastavil pro nepříčetnost. Žena byla umístěna do detenčního ústavu, podle znalců trpí schizofrenií.

O deset let dříve zase student učiliště ve Svitavách vážně pobodal svého pedagoga. Ten po převozu do nemocnice zemřel. Krajský soud v Hradci Králové odsoudil sedmnáctiletého učně za vraždu k devíti letům vězení.