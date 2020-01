„Pacient hospitalizovaný v chomutovské nemocnici je stále ve vážném stavu připojen na plicní ventilaci,“ uvedl v pondělí dopoledne mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký. „Muž ošetřený s popáleninami zatím v nemocnici zůstává, ale jeho stav je dobrý. V nemocnici v Mostě je dosud v ošetřování jeden pacient, který byl z jednotky intenzivní péče už přemístěn na standardní lůžko,“ doplnil informaci.

Další zranění jsou v péči kadaňské nemocnice. „Dva byli umístěni na interním oddělení, během dneška je ale pustíme domů,“ sdělila asistentka ředitele Lenka Pešová. „Další zůstává na jednotce intenzivní péče, jeho stav je stabilizovaný,“ dodala. Jedním z pacientů je v Kadani i místostarosta Vejprt Vlastimír Volín, který se měl jako jeden z prvních podílet na záchraně klientů.

Většina z 35 obyvatel vejprtského domova Kavkaz se během neděle vrátila z kontrolního vyšetření v nemocnici a je v péči odborníků. „Jedná se o 22 klientů, které máme rozdělené ve třech skupinách po dalších domovech pro mentálně postižené. Těch máme ve Vejprtech celkem šest,“ uvedl vedoucí Kavkazu Petr Vagaši s doplněním, že jedna ze skupin zůstala přímo v areálu. „Víc je od sebe trhat nechceme, fungujeme na rodinné bázi a oni jsou na to zvyklí,“ doplnil.

Byl to pro ně zážitek

O jejich duševní pohodu se starají odborníci a pracovníci sociálních služeb. „Vyděšení nejsou. Jsou jako děti a co se stalo vnímají jako velký zážitek,“ přiblížil vedoucí rozpoložení klientů, kteří jsou v domově od plnoletosti do důchodového věku. „Obávají se spíše o to, aby nemuseli jinam, tady jsou doma,“ doplnil.

Jejich umístění je prozatímní a v příštích dnech bude potřeba vyhodnotit, jestli je možné se o ně takto dlouhodoběji starat. Ústecký kraj nabídl krátce po události 24 míst ve svých zařízeních. Město je zatím nevyužilo, této možnosti se ale nezříká.

„My teď musíme provést sociální šetření. Mluvíme s našimi klienty a ptáme se, kam by chtěli být na přechodnou dobu umístěni jinam,“ nastínil Viktor Koláček, ředitel městské správy sociálních služeb, pod který Kavkaz patří. „Nechceme ale tlačit na pilu,“ dodal.

Na místě tragické události pracují kriminalisté ve spolupráci s hasičským záchranným sborem. „Povolali jsme technický ústav požární ochrany, vyšetřování ale nebude rychlé,“ předeslal mluvčí hasičského záchranného sboru Lukáš Marvan s tím, že zatím nejsou žádné nové informace k jeho průběhu.

Požár se rozhořel v neděli krátce před pátou hodinou ranní, kdy obyvatelé domova spali. Noční směnu měli tři zaměstnanci. „Jeden ze členů personálu připravoval ráno snídani, když začalo hořet, ale protože jsme nedávno před tím instalovali protipožární dveře, údajně přes ně nic neslyšel,“ zmínila starostka Jitka Gavdunová. Nechtěným efektem totiž je, že jsou dveře i protihlukové.

Zachycení požáru, který vypukl v neděli 19. ledna

Přesto byli zaměstnanci jedni z prvních, kteří klienty vynášeli a vyváděli z domu. Vejprtští hasiči přispěchali během necelých deseti minut. Následně se k nim připojilo dalších pět hasičských jednotek, kde se vystřídalo na padesát hasičů. Požár byl zlikvidován před osmou hodinou.

Krizovou situaci ohledně požáru řešila Bezpečnostní rada Ústeckého kraje, které se zúčastnil i premiér Andrej Babiš a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Rada navrhuje, aby byl z fondu pro mimořádné události pro Vejprtské uvolněn milion korun.