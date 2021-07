„Učení páni zkušení, já rád bych vám teď podotknul, nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý úl…“ Tak začíná úvodní znělka seriálu zachycující dobrodružství včelky Máji. Bzukot se ozývá i v Rynolticích na Liberecku, kde sídlí včelařství Medová královna. Tamější včelstva se podílejí na projektu Beehive, který skloubil přírodu s moderní technikou – jde o svítidla vyrobená ze včelího vosku.

Stojí za nimi Liberečan Eduard Seibert, který aktuálně studuje doktorandský program na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Původní nápad nejdříve zpracoval ve své ateliérové práci, která se proměnila v pětiletý výzkum korunovaný úspěchem v soutěži o nejlepší univerzitní start-up za rok 2020. S kamarádem-včelařem poté pracoval na dalším vývoji a vyrobil první svítidla ze včelího vosku. Letos se Seibert pustil do produkce v masovějším měřítku, navázal kvůli tomu spolupráci s včelařstvím Medová královna.

„Narazil jsem na jejich produkty v libereckém designovém obchodě Hrst. Líbila se mi jejich filozofie šetrného včelaření a důraz na kvalitu. Slovo dalo slovo a zrodila se tak naše spolupráce,“ popsal Seibert.

Tvůrce využívá specifických vlastností včel a prezentuje je v rámci svítidla. Jak vzniká? Do úlu vloží voskový rám, matrici, jejíž design je přizpůsoben principům výstavby voštiny a pak čeká, jaký bude výsledek práce stovek včel. „Nejdříve jsme museli přijít na to, která včelstva jsou vhodná. Každé k tomu přistoupí jinak, a tím vznikne pokaždé originál. Některé včely staví spíše do boku, jiné respektují tvar matrice,“ upřesnil včelař Milan Rejzek z Medové královny. Přiznal, že sice přijde o část medové produkce, na druhou stranu vznikne něco pěkného a zajímavého.

Včely dosud stavbu svítidla zvládly nejrychleji během 24 hodin. Největší limit však spočívá v tom, že včely od podzimu do jara nestaví. Proto se musí počkat na sezónu, kdy jedno včelstvo dokáže vystavět pět až sedm svítidel. „Podobně jako když čekáte na vinobraní, tak v tomto případě vyhlížíte světlobraní,“ podotkl se smíchem tvůrce projektu. Drtivá většina stínítka je z vosku, dá se kompostovat či recyklovat. Druhou část tvoří elektroinstalace, která je navržena utilitárně, funkčně a vizuálně neutrálně.

Proč právě včely? Autor zdůrazňuje potřebu větší sociální odpovědnosti a důraz na kvalitu životního prostředí, na kterém jsou včely závislé. „Snažím se stabilizovat obor včelařství novým způsobem přemýšlení. Nebrat včelku jen jako zvíře, které poskytuje člověku med,“ vysvětlil Seibert.

On sám si pořídil vlastní čtyři včelstva, aby těmto tvorům více porozuměl, získal vlastní zkušenosti a mohl se věnovat vývoji dalších produktů. Nezůstává jen u klasického světla, nyní pracuje na černém. To vzniká tak, že do vosku přimíchává černé potravinové barvivo nebo-li živočišné uhlí. „Vstupní odstín je žlutý a tónuje další barvy. Těch barev, které vypadají dobře smíchané se žlutou, není tolik. Černá s ní ale funguje skvěle,“ přiblížil autor.

Student u svítidel nepoužívá vnitřní konstrukce, musí tak počítat s limitovanou nosností vosku a tomu přizpůsobit velikost výrobku. „Příští rok bych rád vytvořil novou produktovou řadu, kde bych zohlednil různé typy vnitřních konstrukcí. Možností je hodně. Budu muset najít typ, který bude vyhovovat mně, včelám, bude dobře vypadat a konstrukčně fungovat,“ nastínil své plány student.

Svá svítidla zatím nemůže prodávat, nemá na to potřebné oprávnění. Chystá kampaň na portálu Hithit, na které pracuje za pomoci Libereckého podnikatelského inkubátoru. Zájemci budou moci přispět na certifikaci svítidla a jeho další aktivity. „Jsem umělec a ne podnikatel. Ta nutnost podnikání vyplynula ze situace, aby mohl projekt dobře fungovat. Budu se to muset naučit,“ sdělil Seibert.

Zájemci si mohou svítidla prohlédnout o víkendu, kdy se uskuteční Den otevřených ateliérů. Při této příležitosti se otevře v neděli i pražský showroom Beehive. Cena svítidel se při spuštění prodeje bude pohybovat mezi 7 až 8 tisíci korun, přičemž 1.000 až 1.500 půjde zpět k včelaři.