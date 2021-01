„Podle mého není moc rozdíl v běžkách a sjezdovkách. Když vidím ty zástupy běžkařů a jejich následné srocení u otevřených okýnek hospod, tak si nemyslím, že na sjezdovce by se mohlo nakazit mnohem více lyžařů. Pro provozovatele sjezdovek je to podpásovka. A pro nás, co sjezdovky využíváme, vlastně taky,“ postěžoval si Petr Kučera ze Žďáru nad Sázavou.

Provoz sjezdovek na Vysočině



* Sjezdovka v Karasíně skončila provoz už na konci roku 2019.



* Nezasněžovat se už letos na začátku zimy rozhodli v Dalečíně.



* Ve Svratce si finančně přilepšili v létě, kdy sjezdovku obsadily tříkolky.



* Čeřínek si vypomáhá přepravou lyžařů skútrem namísto vleku.

Sjezdovky jsou zatím bez snowboardistů a lyžařů. Zatímco výdaje neustále stoupají, na straně příjmů je v tuto chvíli většinou nula. A to i přesto, že stát přislíbil kompenzace. „Jen faktura za elektriku v prosinci činí přes tři sta tisíc. V lednu bude ještě o něco vyšší. Takže celkové náklady budou okolo jednoho a půl milionu korun. A máme dostat kompenzaci asi sto devadesát tisíc. To je výsměch,“ okomentoval pomoc ze strany státu Karel Klapač z novoměstské sjezdovky na Harusově kopci na Žďársku.

Podle jeho slov by hlavně potřebovali co nejdříve sjezdovku otevřít. Tak, aby ji mohli milovníci zimních sportů začít využívat. „Potřebovali bychom otevřít v podstatě ihned, abychom situaci zachránili. Už tak je polovina sezony pryč,“ posteskl si Klapač.

Pro některé sjezdovky je tato situace doslova likvidační. „Hlavně pro ty provozovatele, kteří musí splácet nějaké úvěry. A když k tomu ještě připočteme nevyzpytatelné počasí… Jestli bude platit to, co se říká, že skončí sjezdovky do tisíce metrů nad mořem, tak na Vysočině toho asi moc nezůstane,“ připomenul neradostnou prognózu Klapač.

Řízená likvidace

Podobně to vidí i Vladimír Cháb z Čeřínku na Jihlavsku. „Děláme všechno pro to, abychom přežili, ale kompenzace od státu nám moc nepomůžou. Pokud se něco nestane, může to i pro nás být likvidační,“ prohlásil.

Zasněžování už ho letos vyšlo na dva miliony korun. „Kompenzace od státu budou v řádech několika málo tisíc denně. Přijde mi to jako řízená likvidace malých a středních podnikatelů. Netýká se to pouze sjezdovek, ale také obchodů, restaurací a služeb,“ poznamenal Vladimír Cháb.

Ani na Fajtově kopci na Žďársku nejsou ze slíbených kompenzací nadšeni. „Zatím nám ani nepřišla žádná výzva, takže vlastně vůbec nevíme, kdy a co dostaneme. Z ministerstva nevzešla žádná závazná stanoviska. A to, co proběhlo v televizi, jsou maximální částky. Na ně nedosáhneme,“ netajil se obavami Jiří Pálka ze Ski areálu Fajtův kopec.

Podle jeho mínění jsou kompenzace nastavené špatně. Dotace na provozní náklady se totiž budou počítat podle míst a typu přepravních zařízení. „Například v Rakousku si provozovatelé sjezdovek vůbec nestěžují. Tam to vláda udělala jinak. Dala provozovatelům osmdesát procent z loňských tržeb. Nepočítaly se žádné sedačky,“ porovnal české a rakouské kompenzace Pálka.