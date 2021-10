V podstatě zanikly až před šesti lety. „Jeden zničila lesní kalamita, ale torzo tam je vidět dodnes. Do druhého lidé začali vozit nepořádek a stalo se z něj skladiště všeho možného. Abychom to pořád nemuseli řešit, tak jsem jednou oba vchody nechal zavézt hlínou, ale zničený není a dá se kdykoliv obnovit,“ podotýká bývalý revírník tamních lesů Josef Pilař.

Postupně tak začaly chátrat, nicméně ještě v devadesátých letech minulého století byly poměrně zachovalé. „Chodili jsme tam jako malí. I když nám samozřejmě rodiče kladli na srdce, že tam nemáme co dělat,“ vzpomíná sobíňovský starosta Miloš Starý.

