Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý připustil, že stále ještě váhá nad sestavou do sobotního čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Dánsku. Očekává, že zápas se Seveřany v Baku bude velmi vyrovnaný a o postupu do semifinále rozhodnou maličkosti.

V nedělním vítězném osmifinále proti Nizozemsku (2:0) scházeli Šilhavému zraněný kapitán Vladimír Darida a potrestaný obránce Jan Bořil. Místo nich nastoupili Antonín Barák s Pavlem Kadeřábkem, kteří záskok zvládli velmi dobře. Před sobotním duelem má trenér k dispozici všechny hráče.

"Složité je to pořád. Teď ještě není stoprocentně dané, kdo zítra nastoupí. Uvidíme, jak se budou hráči cítit po tréninku, jak Vláďa Darida dotrénuje. To určitě taky vezmeme v potaz," řekl při on-line tiskové konferenci z Baku Šilhavý.

"Honza Bořil nebo Pavel Kadeřábek, to je taky téma. Není to jednoduché, ale věřím, že se rozhodneme správně. Že ať to bude tak nebo tak, nenaruší to touhu pokračovat v takovém výkonu jako s Nizozemskem," doplnil český trenér.

Rozhodne každá chybička

Dánsko v osmifinále porazilo Wales vysoko 4:0. "Dánové hrají týmově, v tom je jejich největší síla. Nemají žádné velké hvězdy, dohromady ale tvoří skvělý tým. Hrají podobným stylem jako my. Především se jim musíme vyrovnat v nasazení a přístupu. To si myslím, že dokážeme zvládnout. Pak je to otázka kvality v tom okamžiku, jedna chybička může vývoj převalit na jednu stranu," přemítal kouč.

"Věřím, že to budeme my, kdo zvládne nějakou chybu soupeře využít a dostat se do vedení, třeba ze standardky. Byť Dánové taky mají hodně hráčů, kteří můžou rozhodnout. Myslím si, že to bude hodně vyrovnané soubojové utkání a budou rozhodovat maličkosti," dodal Šilhavý.

Jeho svěřenci mohou vyrovnat výsledek reprezentace z roku 2004. Národní tým tehdy na Euru v Portugalsku ve čtvrtfinále porazil právě Dánsko 3:0 a došel do semifinále. Šilhavý působil u mužstva jako asistent trenéra Karla Brücknera.

"Vzpomínám na to moc rád, hodněkrát už jsem o tom hovořil. Dnešní tým samozřejmě ví, jak jsme tenkrát hráli, jak to bylo úspěšné. Ale dnes už jsou tady a teď. Ani nemám v tomhle smyslu připravenou žádnou řeč. Máme tam více motivačních věcí, ale nebude to směřovat k tomu utkání," uvedl Šilhavý.

Zápas bez fanoušků? Trenér je smutný

Je smutný, že zápas v dalekém Baku kvůli komplikované cestě a nutnosti nastoupit po návratu do vlasti karanténu uvidí na vlastní oči jen minimum českých fanoušků.

"To mě mrzí asi nejvíc. Když si vzpomenu na osmifinále na Budapešť, jak to bylo úžasné s našimi fanoušky, po dlouhé době jsme je zase mohli vnímat na stadionu. Tady se obávám, že to bude naopak. Atmosféře fotbalu to neprospívá, ale nic s tím nenaděláme," konstatoval Šilhavý.

Cítí velkou podporu od fanoušků aspoň na dálku. "Těším se na zápas, to je jasné. Cítím zároveň i závazek vůči fanouškům. Je ale dobře, že to lidi hodně zajímá a jsou taky natěšení. Takže zároveň je to i tlak. Na mně ale tolik nezáleží, věřím, že hlavně hráči se dobře připraví a vyspí," dodal Šilhavý.