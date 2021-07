Původně měly zájem o výpravu do Ázerbájdžánu zhruba tři stovky fanoušků, k uskutečnění letu přitom stačila polovina lidí. Ještě ve středu to vypadalo nadějně, nakonec ale musel fanklub české reprezentace celou akci zrušit. Nedorazil totiž dostatečný počet závazných přihlášek.

„Fanouškovské letadlo se bohužel nepodařilo obsadit. I přesto patří velké poděkování organizátorovi Michalu Šikošovi a společnosti Smartwings, která se snažila vyjít vstříc nabídkou charteru,“ oznámil na sociálních sítích fanklub.

⚠️✈️⛔️ Fanouškovské letadlo se bohužel nepodařilo obsadit.



I přesto patří velké poděkování organizátorovi Michalu Šikošovi a společnosti @SmartwingsGroup , která se snažila vyjít vstříc nabídkou charteru. pic.twitter.com/CS2y7LloyR — Fanklub repre (@fanklubrepre) June 30, 2021

Z Prahy do Baku přímý spoj nelétá, proto se jeden z fanoušků rozhodl zařídit soukromý let. To nejprve vzbudilo velký ohlas, jenže fanoušky nakonec nejspíš odradily tvrdá koronavirová pravidla související s cestou a nutnost nastoupit do izolace po návratu z Ázerbájdžánu.

„Je to smutné. Někteří mohou vyrazit individuálně, uvidíme, kolik fanoušků nakonec do Baku dorazí. Doufám, že tam budeme mít podporu. Budeme hrát i za to, aby na další zápas, který už bude blíž, mohli diváci přijet. Celé je to nešťastné, ale musíme to tak brát," řekl reprezentant Michal Sadílek.

Fotbalová asociace vyšle na sobotní zápas s Dánskem speciální letadlo, kde budou partneři reprezentace.