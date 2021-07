Italský tisk velebí své hrdiny. Být Italy není zase tak špatné, shodují se

ČTK





"Jsme šampioni", "Evropa jsme my" či "Evropa je naše". První stránky italských deníků dnes slaví vítězství fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy. Pro italský fotbal je to návrat na výsluní poté, co se squadra azzurra nekvalifikovala na mistrovství světa v Rusku v roce 2018.

Finále mistrovství Evropy ve fotbale: Hrdinové italské reprezentace a jejich sprint za fanoušky | Foto: ČTK/PA