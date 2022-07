Michal Rychtařík

Herec, hudebník

Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Hrozně moc rád bych si zahrál v nějakém francouzském filmu. Mohl bych představovat roli zpěváka. Film by mohl být životopisný nebo muzikálový. No a kdyby v něm hrála jedna z francouzských star, tak to bych byl šťastný!