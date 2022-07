Má první cesta vede do Ostravy. Tam jezdíval hlavní hrdina seriálu na ústředí podniku. Kdysi to byl Dům vodohospodářů. Dnes budova nese název Varenská Office Center a slouží jako kancelářský objekt.

Jedním z dalších dějových míst v Ostravě je Důl Michal, kde pracuje Palyzův seriálový sok v lásce Jirka Sikyta, já se ale vydávám na Havlíčkovo nábřeží k budově Krajského soudu v Ostravě. V seriálu tam sídlil okresní soud, u nějž se Palyza rozvedl se svou první ženou, která nedokázala snášet odlehlost místa, kde žili.

Moravskoslezský kraj láká i filmaře. Podívejte se, co se zde natáčelo

A už mířím na Velké sedlo, a to doslova. Tak se totiž jmenuje penzion, nedaleko vodní nádrže Kružberk, která byla centrem seriálového dění. Procházím kolem chat v okolí penzionu, po chvíli u mě zastaví auto a řidič se ptá, co hledám. Říkám, že nějaké pamětníky z natáčení seriálu Velké sedlo, a po chvíli už spolu sedíme na lavičce u penzionu.

Setkání herců na Velkém sedle nevyšlo

Leo Müller vlastní penzion Velké sedlo už tři desetiletí a mohl by být i pamětníkem natáčení. Jenže v době, kdy se v okolí pohyboval filmový štáb, byl na vojně. Přesto má historii natáčení, stejně jako historii staveb a fungování přehradních nádrží v okolí v malíčku. A nejinak je to se seriálem.

Po chvilce vyprávění na sebe prozrazuje, že se v minulosti pokusil zorganizovat setkání některých protagonistů seriálu. „Tehdy bylo nějaké výročí seriálu. Jeden člověk mi sehnal kontakt na pana Pavla Nového. Asi třikrát nebo čtyřikrát jsem s ním komunikoval mailem. Navrhoval jsem mu koho pozvat, s kým by se rád setkal… Jestli by to bylo na jednu noc nebo na více… Ale nikam jsme se neposunuli. Odpověď od něj byla ve smyslu, že zatím nic neví,“ poznamenává Leo Müller.

Snímky ze seriálu Velké Sedlo:

Podle něj je škoda, že se setkání, neuskutečnilo, neboť zájem mnoha lidí o seriál přetrvává. „Pokaždé, když seriál reprízují, tak se tady lidi začínají sjíždět, aby se podívali na místa, kde se to natáčelo,“ říká. Poté se dostává i k tomu, co se jako problém objevuje i v seriálu – samota, absence obchodu, školy…

„Už to tady asi pustím. Manželka je tady se mnou non stop od jara do podzimu, v zimě si odpočine, ale potřebuje nějaký obchod, aby si nakoupila a třeba s někým pokecala. Jenže do obchodu do Vítkova je to asi devět kilometrů. Stejně tak do školy, kam jsme devět let vozili dceru a k tomu ještě dvakrát týdně na tréninky mažoretek,“ dodává Leo Müller.

Jeho vyprávění by se dalo poslouchat dlouho, ale musím pokračovat. Provede mě ještě podnikem, ukáže mi malovaný obraz hráze Kružberku na stěně jedné místnosti a nakreslí mi, jak se dostanu k jednomu z pamětníků natáčení Vítězslavu Reisiglovi. Loučím se a vyrážím.

Muzika šla slyšet až k chatám

„Mapka“ na kousku papíru mě zavádí do chatoviště. Čtyřiaosmdesátiletý Vítězslav Reisigl sedí s manželkou na lavičce u chaty. Zprvu se moc nechce bavit a vysvětluje, že už si toho moc nepamatuje. Když mu sdělím, že vím, že se objevil i v televizi, přitaká. „Jo. Jsem tam vidět, jak jedu na loďce, a potom vytahujeme na břeh divočáka,“ připomíná filmové záběry s herci Jiřím Holým a Tomášem Jirmanem.

Manželka Vítězslava Reisigla pokývne hlavou k vedlejší chatě. „Nejvíce toho věděl Franta. On tenkrát dělal na přehradě a hodně s nimi byl. Jednou tady dokonce přivedl Jandáka a další,“ vzpomíná žena a Vítězslav Reisigl, jenž v době natáčení pracoval pod hrází, dodává: „Málem mi snědli všechny klobásy, co jsem zrovna udil.“

Severomoravané ve filmu? Rádi by se stali udavačem, pilotem formule i Bartoškou

Do debaty se zapojuje další chatařka a upřesňuje, že soused Reisiglů se jmenoval František Galarz. Na přehradě pracoval.

Zdroj: Deník„V tom seriálu na některých záběrech je. On se bavil s Holým, Vyskočilem a s dalšími. Některé scény se točily u Lutišanů, v kuchyni, v ložnici… Byla jsem se tam podívat a Mařenka Lutišanová mi říkala: Tady Jitka Smutná s tím Jandákem leželi v naši posteli,“ říká se smíchem sousedka a dodává, že od Františka Galarze si filmaři půjčovali i motocykl, na kterém v seriálu jezdil Tomáš Jirman v roli Michala Stanka.

„Nejhorší bylo, když natáčeli ty závěrečné oslavy na zahradě. Točili to pořád dokola, pořád ta samá muzika. Už to i lezlo na nervy,“ čertí se sousedka naoko, pak ještě doplňuje, že natáčení trvalo asi půl roku od jara do podzimu. Více už se toho asi nedovím, tak se loučím a jedu k objektu, v němž v seriálu hlavní představitelé bydleli.

Stará vrtačka a bruska ještě existují

Přijíždím k zamčené bráně a hledím do dvora, objektu, který dnes patří Povodí Odry. Trojici mužů uvnitř říkám, že si chci přes branku udělat fotku. „Proč přes branku?“ ptá se jeden z nich a jde mi otevřít. Vcházím na dvůr, před očima se mi promítají některé scény. Jeden z mužů otevírá vrata dílny a zve mě dovnitř.

„Tady je ten starý vrták a tam je bruska, které byly v tom seriálu,“ ukazuje ke stěnám. Na odchodu si ještě ochoz, po kterém se tak často pohyboval Vítězslav Jandák alias Jožin Uherčík, pořídím snímek ze zahrady, kde byla závěrečná oslava a s poděkováním odcházím.

Záběry z filmu Velké Sedlo dnes:

Mám před sebou ještě Slezskou Hartu, která v době natáčení seriálu byla teprve na papíře, odtud se přesunuji do Jánských koupelí, kde pobýval Jirka Sikyta v podání Ivana Vyskočila. Pak už mi zbývá poslední štace – Budišov nad Budišovkou, v seriálu obec Rataje. Zajíždím na vlakové nádraží, pak k radnici, kde Palyza měl mít svatbu.

Tím putování končím. Na cestě domů se mi před očima střídají výjevy ze seriálu se současnými obrázky. Začínám chápat, proč je Kružberk a okolí fenoménem i pro „filmové“ turisty.