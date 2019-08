Lepší vstup do sezony si fotbalisté Bílovce představit nemohli. Po třech kolech mají na kontě plný počet devíti bodů a navrch úchvatné skóre 19:3.

Svěřenci Petera Šloffa se usadili na čele tabulky s dvoubodovým náskokem na Hlubinu. A dá se očekávat, že s větší sehraností by mohla jít kvalita Bílovce ještě nahoru, což rozhodně nenechává v klidu jeho další soupeře. „Hrajeme v pro nás stále novém rozestavení 3-5-2, takže tam jsou pořád nějaké taktické nedostatky,“ odpověděl Šloff na otázku, zda má skvělý start Bílovce do sezony vůbec nějakou chybičku. Šloff zatím do všech tří utkání nasadil navlas stejnou sestavu, drží se tedy pravidla, že vítězná sestava se nemění.

Naposledy to o víkendu odnesl od Bílovce devítibrankovým nášupem Šenov. „V prvním poločase zahráli kluci výborně a už bylo dá se říci rozhodnuto. Dařilo se nám dobře držet míč, herně jsme to zvládli velice dobře,“ pochvaloval si Šloff.

Nejvíc se na bílovecké drtičce podílela letní posila Martin Limanovský, který napnul síť hned pětkrát. Dva góly vsítil Marek Socha a ještě se trefili Melecký a Seidler.

ŠENOV – BÍLOVEC 0:9 (0:2)

Bílovec: Nykš – Pavlík, Bednář (73. Tomášek), Mikuš (68. Dresler) – Černín, Cverna – Chmelecký, Seidler, Melecký (66. Dluhoš) – Střelec (64. Urbančík), M. Socha (70. T. Socha).

Branky: 12., 68., 79., 88. a 89. Limanovský, 46. a 70. Socha, 33. Melecký, 76. Seidler. Rozhodčí: Lalík – Dedek, Futerko. ŽK: Bílý, Želazko, Pop – Střelec. Diváci: 85.