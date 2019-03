„Celý první poločas jsme byli lepší, dobře jsme kombinovali, ale úvodní gól nás hodně poznamenal,“ přiznal trenér Bílovce Martin Štverka.

Pro druhý poločas se rozhodl Štverka vsadit na kvality Michala Seidlera, kterého poslal ze střídačky do hry, a ten se mu za to odvděčil v sedmdesáté minutě vyrovnáním. „Hra se díky němu zvedla, přineslo nám to větší klid na kopačkách,“ pochvaloval si Štverka, i když to vítěznou branku nepřineslo. „S bodem jsme ale spokojení, Čeladná je těžký soupeř,“ podotkl trenér Štverka.

BÍLOVEC – Čeladná 1:1 (0:1)

Bílovec: Nykš – Malina (Tomášek), Hradský, Cverna, Dresler – Dluhoš (68. Ulman), Černín, Ronec, Melecký (79. Socha) – Fendrich (46. Seidler), Střelec.

Rozhodčí: Slaný – Laštůvka, Janeček. Branky: 70. Seidler – 13. Taraba. ŽK: 33. Ronec – 5. Horváth, 58, Dušík, 74. Moučka, 92. Váňa. ČK: 90+6. Tomášek. Diváci: 60. (psu)