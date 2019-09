Rozhodčí: Páral.

ŽK: Šimáček, Mezlík (oba V. M.).

Diváci: 78.

Dolní Benešov: Chvěja - Romaněnko, Rychnovský, Moravec, Haas - Pecuch, Gebauer (81. Skroch), Karčmář, Trajkovski (77. Labuda), Býma - Gomola. Trenér: Martin Štverka. Trenér: Štverka.

Michal Spruch (asistent trenéra D. Benešova): „Bylo to bojovné utkání. Kluci ho odjezdili na sto procent, lehali do střel, a tohle je přesně ta cesta, po které musíme jít. Celkově moc šancí nebylo. Soupeř se pokoušel o střelbu. My jsme měli jednu možnost, ale Labuda ji neproměnil. Bod bereme, v naší situaci má svou cenu.“

VRCHOVINA - PETŘKOVICE 0:0.

Rozhodčí: Černý. ŽK: Wolker - Mládek, Wala. Diváci: 285. Petřkovice: Buček - Strakoš, Honiš, Plesník, Sporysz - Baranek, Mládek (71. Mišinský) - Neumann (64. Wala), Tomšů (78. Dziuba), Moučka - Adamík (92. Tobiáš). Trenéři: Smetana a Smékal.

Filip Smékal (trenér Petřkovic): „Za bod jsme rádi, protože na hřišti Vrchoviny se jen vyhrávat nebude. Vypracovali jsme si nějaké šance, ale ty měl soupeř také. Výkon byl dobrý, myslím si, že remíza je spravedlivá a jsme s ní spokojení.“

BANÍK OSTRAVA B - SIGMA OLOMOUC B 1:2 (0:0).

Branky: 66. Lokša - 53. Zlatohlávek z pok. kopu, 56. Chytil.

Rozhodčí: Pfeifer.

ŽK: Velner - Zlatohlávek, Chytil, Galus, Grygar, Zima.

Diváci: 150.

Baník B: Číž - Velner, Mooc, Hasala, Russmann (46. Urban) - Bolf (79. Smékal), Kaloč (60. Žák), Buchta, Foltyn (62. Macej), Lehnert - Raab (46. Lokša). Trenéři: Tchuř a Staš.

Daniel Tchuř (trenér Baníku Ostrava B): „Do hry nás dostal až gól na 1:2. Do té doby byla naše hra žalostná. Od okamžiku, kdy jsme snížili, to začalo být takové, jak by to mělo vypadat v každém utkání. Ano, mohli jsme vyrovnat, nějaké šance jsme měli, ale když přes šedesát minut taháme za kratší konec proti takovému soupeři, jakým je Sigma, pak nemůžeme pomýšlet na úspěch.“

BLANSKO - HLUČÍN 5:1 (1:1).

Branky: 61. a 70. Schwendt, 45. Žák, 71. Sedlo, 78. Kopičár - 25. Hudeczek.

Rozhodčí: Silný.

ŽK: Huška, Buchta, Přerovský - Hudeczek, Heiník.

Diváci: 948.

Hlučín: Kolenko - Wolf, Heiník, Štefek, Vengřínek - Opatřil (83. Dolba), Hudeczek, Rubý, T. Dostál, Krejčí (68. R. Dostál) - Pyclík (73. Jančík). Trenér: Melecký.

Marcel Melecký (trenér Hlučína): „V prvním poločase nebyla naše hra špatná. Šli jsme do vedení, mohli přidat druhou branku, místo toho přišla poslední minuta, kdy jsme nezvládli vlastní roh a soupeř dal z brejku gól do šatny. Hned po přestávce běžel sám na gólmana Tomáš Dostál ale nedal, naopak domácí se prosadili. Udělali jsme další chyby a Blansko v klidu vyhrálo.“

UNIČOV - FRÝDEK-MÍSTEK 3:0 (2:0).

Branky: 11. Můčka, 26. Purzitidis, 82. Komenda.

Rozhodčí: Bebenek.

ŽK: Bala, Můčka - Varadi, Koňařík, Bialek, Šumský.

Diváci: 205.

Frýdek-Místek: Ciupa - Kebísek, Literák, Bialek, Koňařík (46. Šohaj) - Ožvolda (76. Dudek), Hurta - Hykel (88. Nezhoda), Šumský (85. J. Mikulenka), Visić - Varadi (46. Hadi). Trenér: Pulpit.

Martin Pulpit (trenér Frýdku-Místku): „Vůbec našemu výkonu nerozumím. Absolutně nevím, co si o tom mám myslet a přitom mužstvo v průběhu týdne vypadalo výborně. To si ale musí kluci vyříkat mezi sebou. Mně jen štve, že když už se můžeme přiblížit k tomu prvnímu, tak vždy přijde takovýto výpadek.“

ZNOJMO - OTROKOVICE 3:1 (1:0).

Branky: 43. a 78. Demjan, 81. Pohanka - 93. Jasenský z pok. kopu.

Rozhodčí: Ogrodník.

ŽK: De Carvalho, Malár - Přikryl, Vavřík, Dnistrianskyi.

Diváci: 412.

UHERSKÝ BROD - SLOVÁCKO B 2:1 (0:1).

Branky: 63. Josefík, 71. Malenovský - 8. Janša.

Rozhodčí: Pochylý.

ŽK: Jaroněk - Řihák, Tischler, Srubek.

Diváci: 252.

VYŠKOV - ROSICE 2:1 (0:1).

Branky: 48. Klesa, 50. Fila - 9. Nedvěd.

Rozhodčí: Křepský.

ŽK: Smékal, Tshibwabwa - Černý, Daněk, Zádrapa. ČK: 83. Daněk (R.).

Diváci: 238.

ZLÍN B - KROMĚŘÍŽ 1:2 (1:1).

Branky: 40. Pejša - 11. (penalta) a 75. Silný.

Rozhodčí: Mikyska.

ŽK: Kolář, Giorgadze - Jeleček, Silný, Marchuk, Machálek, Masař, Šmerda.

Diváci: 145.