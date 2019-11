Branky: 16. Hýbl, 30. Teplý z pok. kopu, 53. Hykel. Rozhodčí: Mayer. ŽK: Nezhoda - Dolejš, Kotoun. Diváků: 379. Frýdek-Místek: Ciupa - Literák, Kaizar, Bialek, Hýbl (66. Hurta) - Ožvolda, Skwarczek - Hykel (75. Visič), J. Mikulenka (60. Šumský), Varadi (75. Nezhoda) - Teplý (86. Telnar). Trenér: Pulpit.

Martin Pulpit (trenér Frýdku-Místku)

„Soupeř hrál první půli po větru, což utkání hodně ovlivňovalo. Kdyby tolik nefoukalo, určitě by to pro samotný fotbal bylo lepší. Hosté nastřelili boční tyč a z přímáku břevno. My naopak byli produktivnější. Utkání rozhodla první půle, třetí gól pak už naše vítězství jen zpečetil. Škoda, že jsme v závěru nepřidali ještě více branek.“ (sch)

SLOVÁCKO B - DOLNÍ BENEŠOV 1:0 (1:0)

Branka: 29. Vasiljev. Rozhodčí: Rosický. ŽK: Pernica, Jamný - Gomola. ČK: 77. Jamný - Romaněnko. Diváků: 40. Dolní Benešov: Chvěja - Skroch, Romaněnko, Moravec, Haas (59. Labuda) - Pecuch, Karčmář, Trajkovski, Zajíček (63. Foitzik), Býma (86. Spruch) - Gomola (91. Herich). Trenér: Štverka.

Michal Spruch (hrající asistent trenéra D. Benešova)

„Byl to vyrovnaný zápas, a to i na šance. Bohužel domácí byli o ten gól šťastnější. Vypracovali jsme si tři gólovky, ale ani jednu neproměnili. Chybí nám ve vápně typický gólový zabiják.“ (rob)

HLUČÍN - SIGMA OLOMOUC B 1:0 (0:0)

Branka: 78. Štefek. Rozhodčí: Ogrodník. ŽK: Mac - Beňa. Diváků: 80. Hlučín: Kolenko - Volf, Heiník, Mac, Štefek - Opatřil (90. Dolba), Hudeczek, T. Dostál, Krejčí (92. R. Dostál) - Rubý - Gros (72. Šec). Trenér: Melecký.

David Vitásek (vedoucí týmu Hlučína)

„Pro nás má tohle vítězství cenu zlata. V prvním poločase jsme nehráli dobře. Sigma si vytvářela šance, nás ale držel skvělý Kolenko v brance. Po přestávce jsme se zlepšili, nakonec se nám podařilo vstřelit po standardní situaci gól. Vyhrál šťastnější tým.“ (rob)

PETŘKOVICE - KROMĚŘÍŽ 3:2 (1:0)

Branky: 26. Neumann, 51. Szotkowski, 66. Tomšů - 69. Silný z pok. kopu, 81. Kovář. Rozhodčí: Volek. ŽK: Honiš, Buček, Szotkowski - Matoušek, Silný, Kovář, Votava. ČK: 69. Honiš (P.). Diváků: 234. Petřkovice: Buček - Neumann, Honiš, Plesník, Sporysz - Dziuba, Mládek - Moučka, Tomšů (70. Mišinský), Wala - Szotkowski (96. Levčík). Trenéři: Smetana a Smékal.

Filip Smékal (trenér Petřkovic): „Škoda posledních dvaceti minut, kdy jsme si po jednoznačném průběhu cestu k vítězství zkomplikovali. Nejprve Martin Honiš zbytečně udělal penaltu, pak se nechal vyloučit a do toho soupeř snížil na rozdíl jediné branky. Naštěstí jsme to silou vůle v závěru udrželi.“ (hek)

UHERSKÝ BROD - BANÍK OSTRAVA B 1:4 (1:1)

Branky: 14. David - 35., 56. a 71. Buchta, 56. Lalkovič. Rozhodčí: Machač. ŽK: Vrága, Dostál, David - Hasala, Žák. Diváků: 286. Baník Ostrava B: Murin - Mooc, Hasala, Velner, Russmann - Urban (46. Macej), Foltyn, Kaloč (76. Žák), Dom. Smékal (61. Bolf), Lalkovič (84. Fukala) - Buchta (84. Raab). Trenéři: Tchuř a Staš.

Daniel Tchuř (trenér Baníku Ostrava B)

„Úvodních patnáct minut bylo z naší strany opravdu špatných a domácí šli zaslouženě do vedení. Pak jsme ale dokázali obrátit obraz hry i skóre. Ve zbytku prvního poločasu a po celý druhý už to byl z naší strany výkon, se kterým jsem byl spokojen. Svou rostoucí výkonnost v utkání potvrdil David Buchta.“ (noh)

OTROKOVICE - ROSICE 1:0 (1:0)

Branka: 36. vlastní Malata. Rozhodčí: Marek. ŽK: Malý, Novák - Vítámvás, Koláčný, Zádrapa, Drbal. Diváků: 130.

UNIČOV - VYŠKOV 2:2 (1:1)

Branky: 26. a 74. Krč - 43. Křivánek, 89. Krejčí. Rozhodčí: Zaoral. Diváků: 160.

VRCHOVINA - BLANSKO 2:1 (2:1)

Branky: 2. Duba, 29. Matulka - 33. Ordoš Michal. Rozhodčí: Slabý. ŽK: Smetana, Svoboda - Přerovský, Ilko. Diváků: 415.

ZNOJMO - ZLÍN B 2:1 (1:1)

Branky: 39. De Carvalho, 80. Moravec - 28. Pejša. Rozhodčí: Bebenek. ŽK: Avdič, Moravec - V. Mlýnek, Janetzký. Diváků: 312.

