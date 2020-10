Branky: 77. P. Kundrátek - 2. L. Ptáček, 51. Neumann. Rozhodčí: Marek. ŽK: Mac, Vengřinek, Massaniec - Mládek, L. Ptáček, Neumann. Diváci: 489.

Hlučín: Kolenko - Wolf, Massaniec, Mac, P. Kundrátek - Vengřinek (72. Hudeczek) - Opatřil (54. R. Dostál), Rubý (59. Dydowicz), L. Kundrátek (59. T. Dostál) - Pyclík (54. Buchvaldek), Padych. Trenér: West.

Petřkovice: Květon - Wala, Plesník, Mládek, Sporysz - Neumann, Praus, Holzer (46. Lehnert), L. Ptáček (66. J. Ptáček), Moučka - Zajíček (86. Raab). Trenér: Adler.

Roman West (trenér Hlučína): „Proti Petřkovicím jsme měli pasáže, kdy jsme byli lepší tým. Bohužel největším problémem je fakt, že neproměňujeme šance. Měli jsme jich několik. Dali jsme i gól, který nebyl pro ofsajd uznán, zahodili jsme penaltu. V prvních pěti kolech se nám dařilo, dostali jsme se do euforie, nyní bohužel přišel útlum.“

Lubomír Adler (trenér Petřkovic): „Hlučín byl hlavně v prvním poločase lepší. Měl vyšší kvalitu, byť hrozil hlavně ze standardních situací. Na obrazu hry nezměnil nic ani náš rychlý gól. Rozhodující asi bylo, že Pepa Květon chytil penaltu, tam se to lámalo a inkasovat, měli bychom to těžké. Pak jsme to dohráli dobře.“ (rob, hek)

VRCHOVINA - BANÍK OSTRAVA B 3:2 (1:1)

Branky: 33. Skalník, 89. Šteffl, 93. Michal z pok. kopu - 44. Martišiak, 78. Blahuta. Rozhodčí: Zaoral. ŽK: Holman, Smetana, Tulajdan, Duba - Blahuta, Mooc, Žák. Diváci: 285. Baník B: Murín - Zálešák, Velner, Blahuta, Fulnek - Drozd, Mooc - Martiník (71. Jaroň), Chvěja (64. Lokša), Macej (55. Barkov) - Martišiak (83. Žák). Trenér: Smetana.

Ondřej Smetana (trenér Baníku B): „Věděli jsme, co nás čeká, ale svou naivitou jsme soupeře nechali jít do vedení. Do poločasu jsme vyrovnali, myslím, že druhou půli jsme zvládli, bohužel až na posledních pět minut. Soupeř vše vsadil na sílu a nátlakovou hru, zjednodušil to a vstřelil dvě branky. Zbytečná ztráta.“ (hek)

ZLÍN B - FRÝDEK-MÍSTEK 0:1 (0:0)

Branky: 54. Fokaidis Athanasios Nikolaos. Rozhodčí: Kostelník. ŽK: Venený - Dziuba, Bzirský. Diváci: 95. Frýdek-Místek: Bárta - Literák, Straňák, Dudek, Russmann - Hykel, Dziuba (82. Bzirský), Fokaidis (86. Hladík), Zapalač, Skwarczek - Teplý (90+1. Šeba). Trenér: Žižka.

Jan Žižka (trenér Frýdku-Místku): „Zápas hodnotím kladně. První poločas jsme hráli profesorsky, byli jsme ale lepší. Druhý poločas se to zvedlo a zaslouženě jsme vyhráli.“ (sob)

DOLNÍ BENEŠOV - SIGMA OLOMOUC B 1:0 (1:0)

.Branka: 15. Skroch. Rozhodčí: Mrázek. ŽK: Adamík - Šíp. Diváci: 142. D. Benešov: Chvěja - Romaněnko (66. Dolba), Moravec, Alahasan, Krejčí - Musila, Karčmář, Gorčica (88. Foitzik), Pecuch (83. Nyanzu), Skroch - Gebauer (77. Adamík). Trenér: Melecký.

Marcel Melecký (trenér D. Benešova): „V prvním poločase jsme měli tři gólovky, jednu se nám podařilo proměnit. Olomouc toho moc neměla. Čekal jsem, že budeme dávat dlouhé nákopy na naše krajní hráče a zápas zvládneme. Místo toho ale měl více ze hry soupeř. Dal tři tyčky a my měli obrovský kus štěstí, kdyby Olomouc vyrovnala, zápas bychom mohli nezvládnout.“ (rob)

VYŠKOV - OTROKOVICE 3:1 (1:1)

Branky: 45. Simr, 54. Pernatskyi, 85. Klesa - 44. Schlehr.

JIHLAVA B - KROMĚŘÍŽ 1:2 (0:1)

Branky: 50. Araujo - 35. Votava, 70. Houser.

UHERSKÝ BROD - ZNOJMO 3:2 (3:1)

Branky: 5. Flasar, 8. Vrága z pok. kopu, 10. Josefík - 42. vlastní, 89. Kirschner.

ROSICE - UNIČOV 1:1 (1:1)

Branky: 15. Drbal z pok. kopu - 38. Krč.

SLOVÁCKO B - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 8:0 (3:0)

Branky: 47., 67. a 88. Juroška, 75. a 80. Kostka, 8. Melekestsev, 18. Kubala, 35. Rezek.

