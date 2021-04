Kdo proti sobě stojí? Na jedné straně skupina zastupující mužskou část (akciová společnost), na druhé ta spravující mládež (zapsaný spolek). Evidentně si už nemají co říct a jejich cesty se rozcházejí. Definitivně.

Oba tábory se rozhodly pro razantní kroky, které v úterý v podvečer oficiálně potvrdil a schválil Výkonný výbor FAČR. Sílící rozepře vyústily ve změny.

„Došlo k převodu, přesunu a přejmenování našeho klubu do Vratimova. Od příští sezony tak budeme působit v soutěžích pod názvem FC Vratimov,“ sdělil Jan Lokaj, předseda správní rady MFK Frýdek-Místek, a.s.

Protistrana na to reagovala po svém. „Spolek uzavřel smlouvu s FC Odra Petkřovice o převodu práv ke třetí lize od ročníku 2021/2022 ve prospěch Frýdku-Místku. Stejně tak potvrdil ukončení statusu přidruženého mládežnického sportovního klubu k akciové společnosti,“ uvedl Radim Mamula, předseda MFK Frýdek-Místek, z.s.

Co to znamená? Současný kádr áčka Frýdku-Místku přechází do Vratimova, spolek naopak zůstává ve Stovkách a bude tvořit svůj vlastní první tým mužů.

Pokud se příští ročník MSFL rozehraje, dojde též na souboj Frýdku-Místku a Vratimova. Tedy lidí, hráčů i fanoušků, kteří ještě donedávna táhly za jeden provaz fungujíc pod jednou hlavičkou i střechou.

Celou kauzu pochopitelně prožívají příznivci Lipiny. A radost z ní rozhodně nemají. „Ti, kdo dosáhli největší slávy stoletého působení Lipiny, jsou asi rozpolceni. A ti, kteří nežijí, se možná během posledních let několikrát obrátili v hrobě. Je smutné, co se stalo klubu se slavnou tradicí, kde se hrála i první liga,“ napsal na svém facebookovém profilu jeden ze zklamaných fanoušků Frýdku-Místku Petr Adamovský.

HISTORIE MFK FRÝDEK-MÍSTEK

1921: vznik fotbalu ve Frýdku-Místku – SK Karlova Huť

1975/1976: 2. celostátní liga - 1. místo, postup do 1. ligy

1976/1977: 1. liga – 15. místo, sestup do 2. ligy

1977/1978: vítěz ČNL sk. B, baráž o postup do 1. ligy s vítězem sk. A Spartakem Vlašim (doma remíza 1:1, ve Vlašimi porážka 0:1)

1978/1979: vítěz ČNL sk. B, baráž o postup do 1. ligy s vítězem sk. A RH Cheb (porážka v Chebu 0:3, doma vítězství 1:0)

1978 až 1981: druholigová derby se Slezanem Frýdku-Místku

1979 až 1989: II. liga

1989: vyloučení ze soutěže II. ČNFL – aféra „Ústí“

1989 až 1993: II. ČNFL

1993 až 2000: II. liga

2000 až 2004: MSFL

2004 až 2006: Divize

2006 až 2013: MSFL

2013 až 2018: FNL

2018 až 2021: MSFL

duben 2021: spor mezi a.s. a z.s. - muži odcházejí do Vratimova, spolek odkupuje licenci od Petřkovic. Oba týmy budou hrát MSFL.