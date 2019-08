Na Novojičínských se podepsalo náročné středeční utkání MOL Cupu proti Frýdku-Místku, který prohráli 2:3 brankou z 90. minuty.

Do zápasu s Frýdlantem nastoupila stejná sestava jako proti Frýdku-Místku, jen Huba v brance nahradil Ognjanov. „Náš výkon nebyl optimální, podepsala se na nás únava ze středečního pohárového utkání, kde se kluci vydali nadoraz. Musím je po chválit za to, jaký přístup proti Frýdlantu zvolili, dřeli naplno, ale té fotbalovosti tam moc nebylo, hodně jsme ztráceli míče,“ hodnotil utkání s Frýdlantem trenér domácích Alois Skácel.

Nový Jičín byl většinu utkání pod tlakem soupeře a žádnou opravdu vyloženou šanci na skórování si nevypracoval.

Když už to vypadalo. že by Nový Jičín přesto mohl získat alespoň bod, přišel nešťastný okamžik z 80. minuty a vlastenec stopera Blejchaře. „Je paradox, že před koncem, kdy už to vypadalo, že to zvládneme, jsme si dali vlastní gól,“ okomentoval smutně smolnou situaci Skácel.

Příští týden nastoupí Nový Jičín na hřišti Havířova, který má po dvou utkáních bod.

NOVÝ JIČÍN – FRÝDLANT N. O. 1:0 (0:0)

Nový Jičín: Ognjanov – Massaniec, Blejchař, Nippert, Hutník – Klepáč, Vokoun, Palla, Hurta (89. Janovský), Gonda (84. Preči) – Smolarčík.

Branky: 80. Blejchař (vlastní). Rozhodčí: Mankovecký – Krupa, Laštuvka. ŽK: 13. Massaniec – 13. Dvořák, 66. Šafner. Diváci: 155.