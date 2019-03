Po úvodní jarní porážce 2:3 s béčkem Opavy, kdy trenér Nového Jičína Pavel Hajný nebyl spokojen zejména s výkonem v prvním poločase, předvedli hráči Nového Jičína na hřišti posíleného Šumperka mnohem bojovnější výkon, který nakonec stačil na remízu 1:1.

Novojičínští fotbalisté vstoupili do utkání lépe než soupeř, už v 18. minutě zahrávali pokutový kop za ruku obránce, která zastavila míč v cestě do brány. Penaltu proměnil Smolarčík a hosté tak šli do vedení.

Jenomže poté přebrali taktovku zápasu domácí a začali Nový Jičín přehrávat. Už dvě minuty po úvodním gólu zápasu se vyznamenal brankář Nového Jičína Tichánek, který přímý kop Rozsívala vykopl z brankové čáry.

Tlak Šumperka ovšem pokračoval a domácí byli odměněni vyrovnáním ve třicáté minutě, kdy se o úspěšnou dorážku po přímém kopu postaral Smrž.

„Bylo to bojovné utkání, kdy soupeř hrál opravdu hodně agresivně a bylo vidět, že opravdu touží vyhrát a šli si za tím. Oni proti podzimu jednoznačně zkvalitnili a posílili tým a já si myslím, že půjdou postupně nahoru,“ chválil soupeře Hajný. „Nejvíce, co zlobili, tak ze standardních situací, které kopali výborně, z čehož vlastně dali i branku. To pro nás byl největší problém.“

Druhý poločas už na výsledku nic nezměnil, a tak se Nový Jičín musel spokojit s bodem. „Bod musíme brát, rozhodně jsme předvedli lepší výkon a měli jsme lepší přístup než v minulém utkání s Opavou,“ prohlásil Hájek.

Nový Jičín je v tabulce divize E na čtvrtém místě, přičemž na vedoucí Opavu B ztrácí pět bodů. Novojičínští už ovšem čekají sedm zápasů na vítězství.

V příštím kole Nový Jičín vyzve v sobotu poslední tým tabulky Ústí, který v prvním vzájemném utkání porazil 2:0. Hajný ovšem nic nepodceňuje: „Určitě jsme favorit a chceme vyhrát, ale nesmíme nic podcenit,“ varuje.

ŠUMPERK – NOVÝ JIČÍN 1:1 (1:1)

Nový Jičín: Tichánek – Wolf, Švec (80. Švec), Nippert, Hurta – Vokoun, Juříček, Staněk, Macíček – Urbanovský (67.Klepáč) – Smolarčík.

Branky: 18. Smolarčík – 30. Neuer. Rozhodčí: Rosický – Buček, Hudec. ŽK: 13. Zrník, 25. Nimrichtr, 41. Olejník, 82. Rozsíval, 86. Smrž – 59. Švec, 68. Nippert. Diváci: 180.