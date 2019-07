Do sezony 2019/20 vstupuje Nový Jičín s výrazně obměněným kádrem, a také s novým trenérem. Po odchodu Pavla Hajného převzal taktovku zkušený kouč Alois Skácel.

Alois Skácel. | Foto: Deník / František Géla

Jedna etapa skončila, ta nová v Novém Jičíně začíná. „Po dvou a půl letech jsme se rozloučili s Pavlem Hajným, A tým převzal Alois Skácel, se kterým se znám ještě z Opavy,“ řekl předseda klubu Petr Hurta. „Hráči se vyjádřili, že by měli rádi zkušenějšího trenéra, než někoho, kdo by přišel třeba z dorostu,“ podotkl. To Skácel splňuje, naposledy vedl Hlučín v MSFL a předtím působil mimo jiné ve Zlíně a dělal asistenta Jaroslavu Hřebíkovi u reprezentační devatenáctky, se kterou získal stříbro z mistrovství Evropy.