Ve Frenštátu pod Radhoštěm se schyluje k velkému návratu. S Beskydem se totiž do přípravy zapojila místní ikona Pavel Klimpar. Jednatřicetiletý útočník má zkušenosti na rozdávání. Během své kariéry si vyzkoušel i angažmá v Rakousku. Naposledy kopal třetí ligu v Hranicích.

„Pavel s námi trénuje. Naskočil i do přípravného zápasu. Pokud se s ním domluvíme, bude pro nás velkou posilou,“ je si jistý trenér Frenštátu Roman Bartoš.

Jeho tým má za sebou první přípravný duel. S třetiligovým slovenským Krásno nad Kysucou po dobrém výkonu prohrál 0:1. „Do sedmdesáté minuty to z naší strany nebylo vůbec špatné. Byli jsme nebezpeční, vytvořili jsme si i šance, ty se nám ale bohužel nepodařilo proměnit,“ poznamenal kouč Beskydu. Do hry zasáhli i mladí hráči z frýdecké devatenáctky, a to Cudzik, Jedlička a Žáček. „Všichni se prezentovali ve velmi dobrém světle,“ těšilo trenéra.

Další duel odehraje Frenštát v sobotu, kdy ho prověří nováček krajského přeboru ze Starého Města.

Frenštát pod Radhoštěm - Krásno na Kysucou 0:1

Frenštát: Málek – Ševčík, Cudzik, Macík, O. Bezloja – Rozsíval, Bzirský, Střelec, Jedlička, P. Žáček - Klimpar. Střídali: Sobota, M. Bezloja, Strnad, Baletka, Zapletal, Maruchnič, Vyvial, Rek. Trenér: Roman Bartoš.