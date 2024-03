Po remízovém utkání v Krnově čekal na frenštátské fotbalisty další venkovní zápas. Družina trenéra Romana Bartoše se představila ve Valašském Meziříčí. Beskyd sice rychle vedl, nakonec ho ale srazily individuální chyby a prohrál 1:2. Vítězný gól vstřelil osm minut před koncem Křenek.

Frenštát prohrál ve Valašském Meziříčí | Foto: Deník/Petr Widenka

„Hrálo se na těžkém terénu, ten byl ale pro oba týmy stejný. My jsme měli dobrý začátek. Valmez jsme zatlačili,“ řekl úvodem trenér Frenštátu Roman Bartoš. V 5. minutě kopali hosté rohový kop. Míč si postavil Bzirský a Ševčík překonal gólmana. Valaši se začali pomalu zvedat. „Druhá polovina prvního poločasu patřila domácím,“ uznal frenštátský kouč. V 18. minutě vyrobil chybu jeden z hostujících stoperů, když minul balon a Gomola vyrovnal.

Ve druhém poločase měli dvě velké tutovky hosté. Dostali se do nich Bzirský a Hrabec. „Dělaly nám problémy dlouhé nákopy za obranu. Domácí hrozili z brejkových situací. Nakonec jsme vyrobili chybu, která byla potrestána. Je to škoda. Hráli jsme s hratelným soupeřem. Chtěli jsme vyhrát, ve finále by byl i bod dobrý. Zklamání je velké,“ přiznal Roman Bartoš.

Valašské Meziříčí – Frenštát 2:1 (1:1)

Branky: 18. Gomola, 82. Křenek – 5. Ševčík. Rozhodčí: Labaš – Pospíšil, Doležal. ŽK: Němec, Tkadlec, Hrdlička, Křenek – Hrabec, Opatřil, Pyclík, Ševčík, Macík. Diváci: 205.

Frenštát: Málek – Bednář, Bányácski, Ševčík, Biedermann (56. Rek) – Kalfas (85. Zahaluk), Opatřil, Bzirský – Hrabec, Pyclík, Strnad (67. Střelec). Trenér: Roman Bartoš.