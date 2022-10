„Remíza je pro nás málo. Měli jsme vyhrát,“ řekl domácí kouč Radek Malina. „Šance jsme k tomu měli,“ dodal. Zápas začal nervózně. První šanci měli Frenštátští, a to po průniku Haldy. Pyclík ale nakonec nezakončil. Další možnost měl Žák, který zakončoval z otočky, skóre se ovšem nezměnilo. To na druhé straně vyšel Havířovu brejk. Míč uklízel do brány Piekos.