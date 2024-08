„Martin je pro nás klíčovým hráčem. Kope standardky, dává naši hře klid a myšlenku. Pro nás je jeho abcence velká ztráta,“ řekl trenér Beskydu Roman Bartoš.

Úvodní dějství příliš zajímavého fotbalu nenabídlo. „Bylo to ospalé, svou roli sehrálo i velké horko. Nám chyběla energie. Nebyli jsme schopni navázat na středeční pohár se Zlínskem. Možná svou roli sehrála i únava,“ mínil domácí kouč. Frenštát si vytvořil v první půli jednu velkou šanci, tu ale Klimpar neporměnil. „Měli jsme nějaké brejkové situace. Nakonec jsme dostali gól do šatny. Prakticky padl z ničeho,“ kroutil hlavou Roman Bartoš.

Vstup do druhého poločasu Beskydu vůbec nevyšel. Biedermann se srazil se Střelcem. Toho soupeř využil a Denis Niesalnik dával na 0:2. „Chtěli jsme vstoupit do druhého poločasu aktivněji. To se nám ale nepovedlo. Vyrobili jmse bycbu a za ní jsme pykali. Tahle branka nám vzala vítr z plachet. Nejsme schopni dát branku. Střelecká nemohoucnost nás sráží,“ zakončil Roman Bartoš.

Frenštát – Vítkovice 0:3 (0:1)

Branky: 43. Enebi, 46. D. Nieslanik, 90.+4. Widura. Rozhodčí: Smýkal – Ganaj, Novák. ŽK: Biedermann, Macík – D. Nieslanik, T. Nieslanik. Diváci: 362.

Frenštát: Málek – Žáček, Biedermann, Macík (90.+3. Baletka), Rek (59. O. Bezloja) – Střelec, M. Bezloja, Hlosta – Strnad, Klimpar, Jedlička (73. Rozsíval). Trenér: Roman Bartoš.