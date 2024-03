/FOTOGALERIE/ Frenštátský Beskyd urval cennou výhru. Na domácím trávníku porazil v souboji o šest bodů Břidličnou. Vítězství 1:0 zařídil osm minut před koncem Michal Bezloja. Výhra je o to cennější, protože Frenštátští o svém tříbodovém zisku rozhodli v momentě, kdy hráli v deseti lidech.

Frenštát - Břidličná 1:0 | Foto: Lubomír Mazoch

„Máme zlaté tři body, nutno ale podotknout, že zasloužené a velice cenné,“ byl po utkání spokojený domácí kouč Roman Bartoš. „Do utkání jsme dobře vstoupili, vytvořili jsme si převahu. Vzali jsme zápas za správný konec, prezentovali jsme se poctivou hrou,“ podotkl domácí stratég. S přibývajícími minutami se ale karta začala obracet. „Od nějaké dvacáté minuty jsme vypadli z role. Břidličná měla převahu, ovšem žádnou větší šanci si nevytvořila. Nedokázala potrestat ani hrubku domácích, kterou hasil za cenu faulu gólman Chmiel.

Pro druhý poločas změnil Beskyd rozestavení. Po hodině hry přišel dlouhý nákop gólmana Vyklického, balon propadl za stopery, Bednář ve snaze odkopnout míč trefil soupeřova hráče a sudí jeho počínání ocenil červenou kartu. „Zasloužené vyloučení,“ uznal trenér Beskydu a dodal: „Hostům se naskytla slušná standardka. Tu jsme ale přežili.“

Domácí v deseti lidech ožili. Břidličná nebyla schopna nic vymyslet. Patnáct minut před koncem poslal frenštátský kouč do hry mladého Michala Bezloju. „Michal působil sebevědomě, naši hru oživil, soupeři dělal velké problémy,“ pochvaloval si Roman Bartoš. V 82. minutě to Bezloja na sebe a překonal gólmana Vyklického – 1:0. Kovohutě se dostaly do křeče a s výsledkem už nic neudělaly. „Kluky musím pochválit za přístup. Po vyloučení se semkli. Prezentovali se velmi týmovým výkonem, což rozhodlo,“ zakončil spokojený Roman Bartoš.

Frenštát pod Radhoštěm – Břidličná 1:0 (0:0)

Branka: 82. M. Bezloja. Rozhodčí: Matulík – Brázdil, Slováček. ŽK: Chmiel, Macík, Hrabec, Střelec, Kalfas – Vyklický, Kirschbaum, Mikuš, Češek. ČK: 60. Bednář. Diváci: 274.

Frenštát: Chmiel – Bednář, Macík, Ševčík, Biedermann (46. Zahaluk) – Opatřil (75. M. Bezloja), Kalfas, Střelec – Strnad (86. Montag), Pyclík, Hrabec (90.+1. Macura). Trenér: Roman Bartoš.

Břidličná: Vyklický – Adamovský, Markovič, Kirschbaum, Můčka – Kuča (23. Miškev, 65. Češek), Mikuš (65. Cudrák), Dydowicz, Žídek, Ježek (84. Kostera) – Tögel. Trenér: Jaromír Lukášek.