Nový Jičín znovu prohrál. Hráli jsme špatně, řekl trenér Štverka

Do druhé poločasu šel Bílovec s třemi změnami v sestavě a na hřišti se to hned projevilo. „Naše hra šla nahoru. Měli jsme převahu a podařilo se nám Limanovským vyrovnat. V té chvíli jsem věřil, že se nám zápas podaří otočit,“ podotkl Jan Woznica. Velkou šanci měl Pěla. Střelec trefil brankovou konstrukci. „Bohužel přišla poslední minuta a my jsme kalich hořkosti vypili do dna. Hostům vyšla útočná akce a z úhlu dali vítězný gól. My jsme v samotném závěru sahali ještě po vyrovnání. Bohužel pokus Krayzela, který se vytáhl na hrot, skončil na tyči,“ zakončil své hodnocení kouč Bílovce.

Bílovec – Karviná B 2:3 (1:2)

Branky: 6. M. Socha, 59. Limanovský – 18. Teplan, 30. Clement, 90. Motyčka. Rozhodčí: Trigas – Potiorek, Lukašík. Diváci: 227.

Bílovec: Padušák – Tomášek (46. Dostál), Dresler (72. Mikuš), Krayzel, Pavlík – Raszyk (46. Pěla), Mozol (79. Šlesár), Socha – Dluhoš, Limanovský, Gajdošík (46. Střelec). Trenér: Jan Woznica.