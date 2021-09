„Skvěle nám vyšel první poločas,“ pochvaloval si trenér Bílovce Peter Šloff. „Využili jsme chyb soupeře. První gól padl po špatném odkopu brankáře. Druhý po vyhraném hlavičkovém souboji, třetí dal Mára Socho do prázdné brány, když udělal kličku gólmanovi,“ sumarizoval trenér Bílovce. „Po celé utkání jsme hru kontrovali. V momentě, kdy začali domácí nakopávat balóny, stáhli jsme do obrany Střelce, který je výborným hlavičkářem,“ pokračoval Peter Šloff.

Bílovec si během utkání vypracoval šest šancí. „Tři jsme proměnili, těší mě, že jsme konečně začali střílet branky,“ podotk zkušený trenér.

Divizní nováček zatím v soutěži válí, z pěti zápasů vytěžil jedenáct bodů, a to za tři vítězství a dvě remízy. „Chceme hrát okolo čtvrtého, pátého místa, ať máme klid na práci. Kluci si drží stabilní formu, a to je základ,“ poznamenal Šloff. „Musíme nyní ještě zapracovat na výměně trávníku, ten náš má už třiatřicet let. Hraje na něm dvanáct týmů, a to je znát,“ zakončil šéf bíloveckého fotbalu.

Bohumín – Bílovec 0:3 (0:3)

Branky: 17. a 21. Krayzel, 33. M. Socha. Rozhodčí: Šujan – Pospíšil, Mojžíš. ŽK: Václavíček, Stošek, Bloksch – Cverna, Střelec, Dluhoš. Diváci: 150.

Bílovec: Jaška – Pavlík (59. Dluhoš), Dybal, Krayzel – Mikuš (72. T. Socha), Cverna – Limanovský, Mozol (81. Tomášek), Dostál (59. Dresler) – M. Socha (72. Raszyk), Střelec. Trenér: Peter Šloff.