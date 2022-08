„První poločas nám vůbec nevyšel. Dvakrát jsme propadli v situacích, ve kterých jsme neměli a soupeř to potrestal,“ zlobil se trenér Bílovce Jan Woznica. „U všeho jsme byli pozdě, chyběla nám přesnost. Soupeř šel do zaslouženého vedení,“ uznal šéf domácí lavičky.

Po přestávce přišla změna dění na hřišti. „V kabině jsme si něco řekli. Jsem rád, že se to následně promítlo do dění na hřišti,“ poznamenal Jan Woznica. V 58. minutě výborně zakombinovali Pavlík s Mozolem a Limanovský uklidil balon do prázdné branky – 1:2. „Od tohoto momentu bylo na trávníku jen jedno mužstvo, a tím jsme byli my. Měli jsme jasnou převahu a vytvořili jsme si tři výborné šance,“ pokračoval Woznica. Nakonec v poslední minutě přišel přetažený centr, který vrátil Pěla před branku a kanonýr Střelec vyrovnal na 2:2. „Vzhledem k vývoji zápasu bod musíme brát. Na druhou stranu jsme ve druhém poločase sahali po třech. Tato pasáž utkání nám vyšla skvěle. Věřím, že se nám ji podaří přenést do sobotního derby s Novým Jičínem,“ přeje si Jan Woznica.

Bílovec – Valašské Meziříčí 2:2 (0:2)

Branky: 58. Limanovský, 90. Střelec – 10. a 14. Smílek. Rozhodčí: Kaloč – Jurajda, Dvořák. ŽK: Krayzel, Raszyk – Vrána, Pobořil. Diváci: 250.

Bílovec: Padušák - Pavlík (75. Šlesár), Tomášek, Dresler (46. Raszyk), Cverna – Dostál (76. Pěla), Krayzel, Mozol – Dluhoš (61. Gajdošík), Střelec, Limanovský. Trenér: Jan Woznica.