Bílovec začal v Břidličné excelentně. Už ve druhé minutě se povedenou střelou prosadil Gajdošík. Kovohutě mohly odpovědět po standardní situaci. Kuča ale na Padušáka nevyzrál. Ve 21. minutě šli hosté do dvougólového trháku. Gajdošík vyhrál hlavičkový souboj a Zavadil upravil na 0:2. „Zajímavý moment. Musím vyzdvihnout Gajdošíka, protože se jedná o svátečního hlavičkáře.“ podotkl Jan Woznica, trenér Bílovce.

Ve 33. minutě podstoupil Krayzel souboj s Veselým. Sudí Malý počínaní hostujícího stopera ocenil červenou kartou. „Za mě to na červenou kartu nebylo. Vyloučení Marcela mi přišlo hodně přísné,“ přiznal trenér Bílovce.

Jeho tým byl i v deseti nebezpečný. Šance v prvním poločase měli Limanovský s Meleckým. Na druhé straně zahrozil po standardce Bala.

„Ve druhém poločase jsme se prezentovali trpělivým výkonem. Domácí celek jsme nepustili do žádné šance. Nepropadali jsme a zápas zvládli výborně i po kondiční stránce,“ byl rád Jan Woznica. Břidličná už jen v nastavení korigovala Adamovským na konečných 1:2. „Bílovec u nás předvedl velmi dobrý a organizovaný výkon. My jsme sice měli přesilovku, hráli jsme ale moc do šířky a chyběla nám dravost v zakončení. Soupeř vyhrál zaslouženě,“ řekl k zápasu trenér Kovohutí Jaromír Lukášek.

Břidličná – Bílovec 1:2 (0:2)

Branky: 91. Adamovský – 2. Gajdošík, 21. Zavadil. Rozhodčí: Malý – Banot, Janeček. ŽK: Bala, Kostera – Limanovský. ČK: 33. Krayzel. Diváci: 130.

Břidličná: Telíšek – Adamovský, Bala, Kirschbaum, Můčka – Kuča (46. Tögel), Dydowicz, Žídek, Kostera, Ježek (63. Cudrák) – Veselý. Trenér: Jaromír Lukášek.

Bílovec: Padušák – Kollek, Heiník, Krayzel, Podraza – Dostál (62. Koschatzký), Tomášek, Gajdošík (72. Krömer) – Zavadil (72. Mozol), Limanovský, Melecký (78. Dluhoš). Trenér: Jan Woznica.