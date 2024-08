Domácí stratég sáhl do sestavy. „Chyběli nám tři hráči ze základu, a to Limanovský, Tomášek a Dostál. Jsem rád, že jsme se dokázali s těmito absencemi vyrovnat. Ukázalo se, že všech sedmnáct kluků z kádru může hrát a do kvality hry se to neprojeví,“ pochvaloval si trenér Bílovce Jan Woznica. „Do zápasu s Břidličnou jsme šli s respektem. Soupeř u nás podal sympatický výkon. Chtěl hrát fotbal a za to má kredit,“ podotkl šéf domácí lavičky.

Bílovec měl dobrý vstup do utkání. V 8. minutě obešel Gajdošík Galuse, dal míč pod sebe a Sedláček uklidil míč k tyči. „Dobře jsme v úvodu kombinovali, což vyvrcholilo prvním gólem. Pak jsme ale vypadali z role. Byli jsme pasivní. Naštěstí nás v jednom případě podržel brankář Minařík,“ pokračoval Jan Woznica. Ve 28. minutě zakombinovali Sedláček s Frébortem, míč se dostal ke Kunzovi a ten ho nasměroval levačkou pod břevno. „Měli jsme do poločasu ještě nějaké šance, ty jsme ale neproměnili. Naopak soupeř se po naší chybě dostal do brejku, který výborně vyřešil,“ řekl ještě k prvnímu poločasu Jan Woznica.

Na začátku druhého poločasu se trefil Gajdošík a upravil na 3:1. „Řekli jsme si, že musíme být na začátku druhého poločasu trpěliví. Nakonec se nám podařilo dát rychlý gól a tím zápas definitivně rozhodnout. Nakonec jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem. Šancí jsme si vytvořili několik. Jsem rád, že se nám podařilo zvládnout i druhý zápas. Tým ukázal svou sílu,“ zakončil spokojený kouč Bílovce.

Bílovec – Břidličná 3:1 (2:1)

Branky: 8. Sedláček, 28. Kunz, 46. Gajdošík – 45. Zifčák. Rozhodčí: Kovařík – Šafrán, Sklář. ŽK: Podraza, Kollek, Sedláček. Diváci: 169.

Bílovec: Minařík – Kollek, Heiník, M. Krayzel, Podraza – Gajdošík (89. P. Krayzel), Ronec, Sedláček (59. Hřivnáč) – Frébort (89. Géryk), Kunz (72. Šmiřák), Melecký (72. Seidler). Trenér: Jan Woznica.