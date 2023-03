Během zimní přestávky odešla z týmu jedna z velkých opor, a to útočník Pavel Střelec, který absolvoval vydařenou zimní přípravku v třetiligovém Frýdku – Místku. „Pavlovi angažmá přejeme. Přípravu měl dobrou, dal nějaký gól a prvním ostrém utkání naskočil do základní sestavy. Je to další důkaz toho, že z Bílovce se dá jít do vyšší soutěže,“ zvedl prst Jan Woznica. Další odchody se nekonaly. „Kluci, kteří během podzimu hostovali v klubech z nižších soutěží, v nich zůstanou,“ poznamenal trenér. Na mysli měl Sochu s Rozsypalem.

Bezesporu největší posilou Bíloveckých se stal zkušený stoper Vojtěch Heiník, jenž v minulosti oblékal například dresy Hlučína a Nového Jičína. „Vojta je velmi kvalitní hráč. Naše defenziva se s jeho příchodem zpevnila,“ těší Jana Woznicu. Dalšími nováčky jsou Tomáš Koschatzký z Opavy a brankář Václav Minařík, který dorazil z Pusté Polomi. Řeší se ještě příchod Lukáše Kolka, jenž je kmenovým hráčem ostravského Baníku a naposledy působil v rodných Kobeřicích.

Poslední zápas před ostrým startem odehráli bílovečtí fotbalisté s kombinovaným výběrem ostravského Baníku. Tento zápas skončil porážkou 1:4, když jediný gól vstřelil Marcel Krayzel. „Měli jsme hrát původně s osmnáctkou Baníku. Nakonec z toho byl tým doplněn o hráče devatenáctky a kluky, kteří neměli minutáž za béčko v MSFL. Baník nás nakonec přehrál, my jsme ale nebyli kompletní. Měli jsme k dispozici jen třináct hráčů. Pro nás to byl zápas kondičního charakteru,“ přiznal Jan Woznica.

Jednoho z aspirantů na postup během celé přípravy kosila marodka. „Nebyli jsme prakticky nikdy kompletní. Ani na soustředění nám chybělo několik kluků. Věřím, že v sezoně se to změní a budeme v plné síle,“ uzavřel Jan Woznica.

Bílovec – Baník Ostrava 1:4 (0:3)

Branka Bílovce: Krayzel.

Bílovec: Padušák – Tomášek, Heiník, Dresler, Koschatzký – Krayzel – Dluhoš, Dostál (46. Raszyk), Šlesár, Gajdošík (46. Socha) – Limanovský. Trenér: Jan Woznica.