Bílovečtí fotbalisté mají formu. V neděli si připsali další výhru, když zdolali Bruntál 2:0. Utkání měli pod kontrolou, mohli vyhrát i vyšším rozdílem. Zahazovali ale šance, stejně jako proti Polance neproměnili pokutový kop. Tentokrát Mozola napodobil Krömer.

Bílovec doma porazil Bruntál | Foto: FK Polanka

Bílovec začal ve velkém stylu. Hned v úvodu mohl jít do vedení. Matěj Krömer ale penaltu neproměnil. „Začali jsme aktivně. Vytvořili jsme si spoustu šancí. Gajdošík s Krömerem si mohli klidně zapsat po hattricku,“ řekl trenér Bílovce Jan Woznica. Po půlhodině hry kopali domácí rohový kop. Gajdošík našel hlavu Heiníka a ten překonal Šidláka. „Bruntál jsme do žádných velkých šancí nepouštěli. Krom dvou závarů se do ničeho v prvním poločase nedostal," pokračoval trenér Bílovce.

Po přestávce hosté trefili brankovou konstrukci. „My jsme dál byli aktivnější. Vzhledem k naší špatné koncovce ale zůstával soupeř ve hře a zápas byl otevřený,“ podotkl Jan Woznica. V 79. minutě šli domácí do přečíslení a Limanovský dával na 2:0. „Bylo vidět, že soupeři dochází síly. Zaslouženě jsme přidali druhý gól a vyhráli,“ poznamenal trenér vítězného týmu.

Bílovec má zatím skvělou formu. „Herní projev máme dobrý. Jen musíme zapracovat na koncovce. Ta nás stála dva body v Polance, kde jsme stejně jako proti Bruntálu neproměnili penaltu,“ zakončil Jan Woznica.

Bílovec – Bruntál 2:0 (1:0)

Branky: 31. Heiník, 79. Limanovský. Rozhodčí: Písečný – Jurajda, Trigas. ŽK: Heiník, Gajdošík, Kollek – Modelský, Schwarz, Slavík. ČK: 73. Schwarz. Diváci: 235.

Bílovec: Padušák – Kollek, Tomášek, Heiník, Melecký – Mozol (73. Zavadil), Krayzel (63. Koschatzký), Dostál – Dluhoš (57. Kunz), Krömer (57. Limanovský), Gajdošík. Trenér: Jan Woznica.