Ve velkém stylu zvládli fotbalisté Bílovce svůj první zápas sezony. Na domácím trávníku si vyšlápli na béčko Opavy. Po dobré výkonu vyhráli přesvědčivě 4:1 a dali tak svému klubu pěkný dárek k pětadevadesátým narozeninám. Zajímavostí je, že tři góly Bílovce vstřelili hráči, kteří v minulosti oblékali dres Slezského FC Opava. Jedná se o Krömera, Kollka a Mozola.

Bílovec porazil béčko Opavy. Trenér byl spokojen. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Z naší strany šlo o vydařený zápas. Rozhodl náš týmový výkon, ke kterému jsme přidali fotbalovou nadstavbu,“ hýřil po zápase spokojeností bílovecký kouč Jan Woznica. První minuty ale pro domácí idylicky nevypadaly. „Působili jsme zbytečně nervózně. Opava byla častěji na míči a rychle šla do vedení,“ vracel se k úvodu utkání domácí trenér. Hosty poslal do vedení proměněnou penaltou Kostka. „Naštěstí jsme dokázali během deseti minut odpovědět,“ podotkl Jan Woznica.

Melecký vytáhl balon a po šedesáti metrech ho dal do běhu Limanovskému, jehož centr křižnou střelou uklidil do branky Krömer. Vzápětí měli domácí další šance. Ale Gajdošík a po něm ani Melecký Fojtíčka nepřekonali. V poslední minutě prvního poločasu se do míče zhruba z pětadvacetimetrové distance opřel Kollek a krásnou ranou levačkou poslal svůj tým do vedení.

„Ve druhém poločase jsme očekávali nápor Opavy. Ten ale nepřišel, zápas se odehrával v naši režii. Jsem rád, že se nám podařilo vstřelit další dvě branky,“ byl spokojený trenér Bílovce. Po přihrávce Limanovského zvyšoval na 3:1 Mozol. „Měli jsme i další šance, které jsme ale neproměnili,“ pokračoval Jan Woznica. Na konečných 4:1 upravil Jelen. Nahrával mu Limanovský, který si tak zapsal tři gólové asistence. „Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Navíc s tak těžkým soupeřem,“ zakončil kouč vítězného týmu.

Bílovec – SFC Opava B 4:1 (2:1)

Branky: 17. Krömer, 45. Kollek, 62. Mozol, 87. Mozol – 9. Kostka (penalta). Rozhodčí: Banot – Ganaj, Proske. ŽK: Koschatzký, Tomášek, Jelen – Hendrych. Diváci: 110.

Bílovec: Minařík – Kollek, Tomášek, Heiník, Melecký – Koschatzký, Gajdošík (59. Mozol), Krayzel – Krömer (46. Jelen), Kunz (74. Dluhoš), Limanovský (87. Čavera). Trenér: Jan Woznica.