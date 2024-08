„Spokojeni jsme s výsledkem. Herně byla Polanka lepším mužstvem,“ uznal trenér Bílovce Jan Woznica. „Domácí dobře kombinovali, byli lepší na míči. My jsme se nebyli schopni dostat do tempa,“ podotkl hostující stratég. Na druhou stranu, co se týká šancí, tak ty si v prvním poločase vypracoval hostující tým. Nejdříve Fréborta vychytal gólman Kolenko a následně přestřelil bránu z dobré pozice Gajdošík. „Mohli jsme vést 2:0, jenomže jsme své šance neproměnili. Domácí si vážnější gólovku nevypracovali, a to i přesto, že zahrávali několik standardních situací,“ podotkl Jan Woznica.